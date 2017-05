Mike Shivas neues Zuhause auf Rädern

Telebasel Glam vom 8. Mai 2017.

Seit kurzem lebt der bekannte Wahrsager und Kartenleger Mike Shiva in einem Wohnwagen. Glam stattete ihm einen Besuch in seinem neuen Zuhause ab.

Der bekannte TV-Wahrsager und Kartenleger Mike Shiva lebt seit einiger Zeit im Wohnwagen. Regelmässig wechselt er den Standort – so machte er neulich auch in Basel Halt.

Ein Traumziel in der Schweiz, das er einmal besuchen möchte, er inzwischen nicht mehr: «Ich war schon überall in der Schweiz. Am besten gefallen hat es mir bis jetzt in Thun». Ein Campingplatz am See also. Nicht ganz zu vergleichen mit jenem in Basel mitten in der Stadt. Doch fühlt man sich überhaupt sicher in solch einem Wohnwagen?

«Wieder zurück im TV»

Nachdem Mike Shiva sich von Shiva.tv getrennt hat, wurde es ruhiger um ihn. Doch nun sollte sich dies wieder ändern. Seit anfangs Mai gibt es einmal pro Woche eine neue Sendung mit Mike Shiva. «Jeden Donnerstag um 13:00 Uhr auf dem Sender ALTV (Alpenland TV) und auf Alpenwelle TV. Dannach tägliche Wiederholungen zu verschiedenen Zeiten.», so erzählt er Telebasel Glam nach dem offiziellen Interview. Ob es noch weitere Pläne gibt, wollte er allerdings noch nicht verraten.