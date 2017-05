Martin Blaser verlässt den FCB

Telebasel Sport-Beitrag vom 8. Mai 2017

Der Direktor für Marketing, Verkauf und Business Development beim FC Basel, verlässt auf eigenen Wunsch den Vereine nach vier Jahren. Er wird in Zukunft die Funktion als Managing Director bei InfrontRingier Sports & Entertainment Switzerland AG.

Der 49-jährige Berner verlässt den Schweizer Serienmeister, um sich seiner neuen Aufgabe bei InfrontRingier Sports & Entertainment Switzerland AG vollends widmen zu können. «Ich habe beim FCB eine sehr spannende und herausfordernde Zeit mit einem tollen Team erlebt und nach wie vor grösste Freude an meiner Aufgabe. Doch das Angebot, welches mir mein zukünftiger Arbeitgeber unterbreitet hat, ist für mich nochmals eine Möglichkeit, einen Schritt in meiner Karriere zu machen, weshalb ich es nicht ausschlagen wollte», sagt Blaser zu seinem Abgang.

Neue Baustelle für Burgener

Dieser Karriereentscheid von Martin Blaser reisst beim FC Basel eine neue Baustelle auf. Ursprünglich war Blaser im neuen Konzept von Bernhard Burgener im Verwaltungsrat eingeplant. «Der Deal mit InfrontRingier Sports & Entertainment Switzerland AG hat sich kurzfristig und in hoher Geschwindigkeit ergeben», so Blaser gegenüber Telebasel. Während der Vorstellung des Konzepts an der ausserordentlichen Mitgliederversammlung am 7. April, lag dieses Angebot noch nicht auf seinem Tisch.

Nun muss die neue Vereinsführung um Burgener einen raschen Ersatz für den abtretenden Berner finden. Wer das sein könnte, konnte der FC Basel auf Anfrage nicht kommentieren. Wenn Ersatz gefunden würde, werde der FC Basel dies kommunizieren, so Andrea Roth.