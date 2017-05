Können die Winterreifen endlich runter?

Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für den Wechsel auf Sommerreifen gekommen? (Symbolbild: Keystone)

Die goldene Regel bei den Winterreifen heisst: Von Oktober bis Ostern. Leider interessierte den Winter diese altehrwürdige Automobil-Regel dieses Jahr überhaupt nicht. Kurz nach den letzten gesammelten Ostereiern feierte der Schnee sein Comeback. Ist es inzwischen sicher, auf Sommerreifen umzurüsten?

Da hat uns Frau Holle mal wieder auf die Schippe genommen: Kurz nach Ostern schien das Wetter endgültig von Winter auf Frühling zu wechseln. Beinahe Sommer hatten wir, als das Thermometer für einen Tag auf rund 25 Grad stieg.

Die Folge waren kurze Hosen, T-Shirts, Sonnencrème, Cabrio-Fahrer und andere Automobilisten, die zur Garage rasten, um sich die Sommerreifen montieren zu lassen. Doch da hatten sich wohl einige zu früh gefreut, als der Winter nämlich wenige Tage später sein schneereiches Comeback feierte:

Wenn es auch nur ein kurzes Intermezzo des Winters war, führte es zu chaotischen Szenen auf den Strassen. All diejenigen, die nämlich bereits mit Sommerreifen unterwegs waren, waren nicht nur eine Gefahr für sich selbst, sondern auch für andere Verkehrsteilnehmer. Zahlreiche Unfälle innert kürzester Zeit waren das Resultat.

Fun-Fact: Der Grund für solche Szenen ist laut ‹AutoBild› simpel und leicht erklärt. Denn Temperaturen unter sieben Grad machen Sommerreifen quasi unbrauchbar. Das Gummi verhärtet so stark, dass die Haftung gegen Null geht. Auf Eis und Schnee bedeutet das Blechknutscher von Auto mit Baum oder Laterne, im schlimmsten Fall mit dem Gegenverkehr:

Im Zweifel empfehlen die Automobil-Clubs, dass man lieber eine Weile länger mit den Winterreifen fahren sollte. Denn sollten Sie mit Sommerreifen auf Schnee einen Unfall bauen, hat ihre Versicherung ganz besonders viel Freude. Erhebliche Leistungskürzungen könnten die Folge sein.

Ab zum Reifenwechsel!

Solche Bilder sind aber nach unserer Ansicht Anfang Mai kein Thema mehr. Zwar scheint nicht jeden Tag die Sonne, aber die Temperaturen passen sich langsam aber sicher dem Frühling an. Nicht vergessen: Die Natur hat nach den trockenen Monaten zuvor auch etwas davon.

Wer also keine stundenlangen Schlangen vor den Autogaragen in Kauf nehmen will, wenn das Wetter dann endgültig auf Sommer umschaltet, könnte man die Operation ‹Umrüstung auf Sommerreifen › diese Woche ins Auge fassen:

Oder haben Sie irgendwelche speziellen Tricks auf Lager, um den Stau bei der Garage zu um- oder übergehen?

Zur Klarstellung: Nein, wir meinen Automobil-Reifen und keine persönlichen Winterreifen, die sich möglicherweise über die kalten Monate angesetzt haben:

.

Die Wetteraussichten sehen gut aus: Ab kommenden Mittwoch soll das Thermometer tagsüber nicht mehr unter 20 Grad fallen (Angaben ohne Gewähr). Der Winter scheint nun doch endgültig kapituliert zu haben – vorerst. Na dann kann der Sommer ja kommen!