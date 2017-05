Der Trailer zum Film ‹Guardians Of The Galaxy 2›. (Video: Youtube)

International ‹Guardians Of The Galaxy 2› an der Spitze

Wie in den USA haben die Heldenabenteurer von James Gunns 3D-Streifen ‹Guardians Of The Galaxy 2› auch die Schweizer Kinos erobert. Sie haben sich am Wochenende in allen Landesteilen an die Spitze der Charts gekämpft. Verkauft wurden insgesamt 41'400 Karten.

Gleichwohl braucht der Film noch einige Erfolge, um in der Deutschschweiz ‹Fast & Furious 8› zu schlagen. Der Spitzenfilm verzeichnete bisher 87’000 Eintritte, während es der nun Zweitplatzierte auf deren 254’000 brachte. Dritter ist der Thriller ‹Get Out›, den 10’900 Filmfans sehen wollten, knapp gefolgt von ‹The Boss Baby›, der in der Romandie und im Tessin jeweils den zweiten Platz belegte. Der Trailer von ‹Get Out›: Der Trailer von ‹The Boss Baby›: (sda)

