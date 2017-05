Linksradikale und die Polizei gerieten gestern Abend aneinander. (Bild: keystone)

International Festnahmen bei Ausschreitungen am Wahlabend in Paris

Bei Ausschreitungen am Abend der französischen Präsidentschaftswahl in Paris hat die Polizei 141 Personen vorläufig festgenommen. Neun Menschen seien anschliessend in Polizeigewahrsam genommen worden - unter anderem wegen Gewalt gegen Beamte und Sachbeschädigung, hiess es am Montag, 8. Mai 2017, aus Polizeikreisen.

Bei den Vorfällen im Osten der französischen Hauptstadt sei die Scheibe einer Schule zerstört worden, ausserdem sei ein Privatwagen beschädigt und ein Polizeiwagen von Wurfgeschossen getroffen worden. Zudem wurden Mülleimer beschädigt und Graffiti angebracht. Schon nach dem ersten Wahlgang vor zwei Wochen war es in Paris zu Zusammenstössen zwischen linksradikalen Demonstranten und der Polizei gekommen, damals wurden 143 Menschen vorläufig festgenommen. (sda)

Auch interessant