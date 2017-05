Telebasel News-Beitrag vom 8. Mai 2017

Basel Cliquen müssen Tattoo-Billets kaufen

Das Basel Tattoo will die Fasnachtscliquen, die an der Tattoo Street die Festwirtschaft betreiben, stärker in den Ticketverkauf einbinden. 100 Stück sollen diese dem Tattoo abkaufen müssen, wenn sie einen Stand betreiben wollen. Das stösst auf Kritik.

Für die Standbetreiber an der Tattoo Street das Risiko noch nicht absehbar. Viele Obmänner, die von Telebasel kontaktiert wurden, sind sich aber sicher, dass man sich genau überlegen müsse, ob es sich in Zukunft noch lohne, einen Stand zu betreiben. Zuschauer aus Region rückläufig Beim Basel Tattoo lässt man hingegen verlauten, dass man diese Massnahme bereits früher hätte einführen sollen. Gerade weil die Zuschauerzahlen bei Besuchern aus der Region rückläufig seien. Diese könnte man durch den Ticketvertrieb durch die Cliquen wieder ans Tattoo locken. Das bringe auch den Standbetreibern mehr Kundschaft, ist das Basel Tattoo überzeugt.

Was geschah bisher

Auch interessant