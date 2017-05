CDU gewinnt Wahl in Schleswig-Holstein

Damit legte die CDU um gut einen Punkt zu. Die SPD verlor rund drei Zähler und kam auf 27,2 Prozent.

Drittstärkste Kraft wurden die Grünen mit 12,9 Prozent, gefolgt von der FDP mit 11,5 Prozent. Mit 5,9 Prozent zieht auch die AfD in den Kieler Landtag ein. Der von der Fünfprozenthürde befreite SSW erreichte 3,3 Prozent. Die Linke schafft es mit 3,8 Prozent nicht in den Landtag. Die Piraten kamen auf nur 1,2 Prozent und scheiden damit nach einer Legislaturperiode aus. Die Wahlbeteiligung lag bei 64,2 Prozent.

Der CDU-Spitzenkandidat Daniel Günther erhob nach der Wahl Anspruch auf das Amt des Ministerpräsidenten. «Es ist jetzt an der CDU, eine Regierung zu bilden», sagte Günther am Sonntagabend in den ARD-Tagesthemen. «Es ist eindeutig, dass wir jetzt auch in der Position sind, Gespräche aufzunehmen», sagte er und kündigte an, «zügig Gespräche mit Grünen und FDP» führen zu wollen.

(sda afp)