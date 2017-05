Bund plant mehr Medikationssicherheit in Pflegeheimen

In Pflegeheimen werden zu viele Medikamente eingenommen. Der Bund plant ein Programm, um die Medikationssicherheit in Pflegeheimen zu erhöhen. (Symbolbild: Keystone)

Der Bund plant zusammen mit der Stiftung für Patientensicherheit ein neues Nationales Pilotprogramm zur Erhöhung der Medikationssicherheit in Pflegeheimen. Denn in Pflegeheimen werden zu viele Medikamente eingenommen.

Wie das Eidg. Departement für Inneres (EDI) am Montag, 8. Mai 2017, mitteilte, sollten ältere Menschen in Pflegeheimen nicht mehr als fünf verschiedene Medikamente gleichzeitig einnehmen. Derzeit würden in der Schweiz jedoch im Schnitt sieben Arzneimittel eingenommen, was die Gefahr kritischer Zwischenfälle und gefährlicher Interaktionen bedeutend erhöhe.

Das Thema Medikationssicherheit war in Vaduz diskutiert worden, wo sich die Gesundheitsministerinnen und -minister aus Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg, Österreich und der Schweiz trafen. Für die Schweiz war EDI-Vorsteher Bundesrat Alain Berset ins Fürstentum gereist.

In einer Schlusserklärung hielten die fünf Gesundheitsministerinnen und -minister fest, dass sie die Zusammenarbeit und den Austausch in gesundheitspolitischen Bereichen verstärken wollen.

An der Zusammenkunft in Vaduz beteiligten sich Bundesrat Alain Berset, Gesundheitsministerin Lydia Mutsch (Luxemburg), Gesundheitsminister Hermann Gröhe (Deutschland), Minister für Gesellschaft Mauro Pedrazzini (Fürstentum Liechtenstein) sowie Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner (Österreich).

