Glück im Unglück: Zum Zeitpunkt des Brands befanden sich keine Personen im Kindergarten. (Polizei BL)

Baselland Brand in Pratteler Kindergarten

Heute Mittag kam es um etwa 13 Uhr zu in einem Kindergarten an der Hexmattstrasse in Pratteln zu einem Brand. Es entstand erheblicher Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Der Notruf erreichte die Einsatzzentrale der basellandschaftlichen Polizei in Liestal um etwa 13 Uhr. Laut Mitteilung der Polizei, drang beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits starker Rauch aus dem Gebäude. Die Feuerwehr konnte den Brand anschliessend löschen. Der Kindergarten war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs bereits geschlossen. Es befanden sich keine Personen oder Kinder im Gebäude. Gemäss bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft steht als Brandursache fahrlässiger Umgang mit Feuerasche im Vordergrund.

