Wird Bejamin Netanyahu nach Basel kommen? (Bild: keystone)

Benjamin Netanyahu will nach Basel kommen. Anlass dazu gibt der Jubiläumskongress der Zionisten im August 2017. Unklar ist nur, ob der Kongress überhaupt stattfinden wird.

Vor 120 Jahren fand in Basel der erste Zionistenkongress statt. Jetzt plant die Zionistische Weltorganisation den Jubiläumsanlass wieder in Basel durchzuführen. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat die Absicht geäussert, zu diesem Anlass nach Basel zu kommen, schreibt die ‹NZZ am Sonntag› nach Anfrage bei der israelischen Botschaft in Bern. Ausserdem wolle sich Netanyahu mit mehreren Mitgliedern des Bundesrates treffen.

Die Stadt Basel wird das nicht unbedingt freuen. Bereits im März äusserte die Regierung ihre Bedenken bezüglich des gegebenen Zeithorizonts und den hohen Sicherheitskosten von rund 10 Millionen Franken. «Das Problem ist die Kurzfristigkeit», sagt Regierungsprecher Marco Greiner gegenüber der ‹bz›.

Momentan steht die Basler Regierung in Kontakt mit den israelischen Behörden und dem Bund. Mit Letzteren, weil man sich vom Staat finanzielle Unterstüzung, bei der Durchführung wünscht.