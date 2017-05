Bei Unfall fuhr der 74-Jährige mit seinen Auto in einen Bach. (Bild: Polizei BL)

Am Montag, 8. Mai 2017, ereignete sich auf der Verbindungsstrasse zwischen Bubendorf und Arboldswil kurz vor 10:30 Uhr ein Selbstunfall. Ein Auto landete dabei im Bach, der Lenker des Wagens blieb laut der Baselbieter Polizei unverletzt.

Der 74-jährige Lenker des Fahrzeugs war gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei in Richtung Arboldswil unterwegs. Ich einer Rechtskurve kurz vor der Abzweigung Arxhof fuhr der Mann geradeaus in das Wiesland und danach in den Fluebach.

Der Lenker verletzte sich nicht. Sein Auto hingegen musste geborgen und abgeschleppt werden. Die genaue Unfallursache wird von der Polizei Basel-Landschaft abgeklärt.