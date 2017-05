Alles blickt auf den ‹Anti-Trump›

Ganz Europa blicke gespannt auf den neu gewählten Präsidenten Frankreichs, so Angela Merkel. (Bild: Keystone/EPA/THOMAS SAMSON)

Die Vorschusslorbeeren für Emmanuel Macron sind immens: Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel sagte am Montag, 8. Mai 2017, auf den neu gewählten französischen Präsidenten blicke ganz Europa. Er trage «die Hoffnung von Millionen von Franzosen». Eine grosse Last ruht auf Macrons jungen Schultern.

Der 39-Jährige soll nicht nur dazu beitragen, die EU aus dem Brexit-Schock zu führen. Er will auch die wirtschaftliche Lähmung seines Landes überwinden und die tief gespaltene Nation einen. Eine Herkulesaufgabe für einen Mann, der zum ersten Mal in ein politisches Amt gewählt wurde – und dann gleich in das des französischen Staatschefs, dessen Machtfülle in der EU beispiellos ist.

Ein wenig erinnert Macron an den früheren US-Präsidenten Barack Obama. Dieser erhielt gleich zu Beginn seiner Amtszeit den Friedensnobelpreis und mühte sich dann jahrelang, den Erwartungen gerecht zu werden.

Zweifellos ist Macrons Einzug in den Elysée-Palast ein grosser Erfolg, und zweifellos hat er als jüngster Staatschef Frankreichs einen Platz in den Geschichtsbüchern sicher. Französische Medien zollten ihm dafür Tribut.

Die Wirtschaftszeitung ‹Les Echos› lobte Macron als «Anti-Trump», der die Rechtspopulistin Marine Le Pen mit 66,1 Prozent der Stimmen deutlicher als erwartet in die Schranken wies. «Gut gemacht», titelte das linke Blatt ‹Libération›.

Macron selbst wirkte am Montag vor allem ermattet. Bei seinem ersten offiziellen Auftritt zum Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs schloss er am Triumphbogen neben dem scheidenden Staatschef François Hollande kurz die Augen und bekam sie nur mit Mühe wieder auf. Das wundert nicht, nach seinem Marathon-Wahlkampf mit hunderten Auftritten im ganzen Land.

Stark gespaltenes Land einen

Die grössten Herausforderungen aber liegen noch vor ihm: Macrons wichtigste Aufgabe wird es sein, das stark gespaltene Land zu einen und zugleich überfällige Reformen anzuschieben.

Viele Wähler aus dem linken Lager sehen in dem früheren Investmentbanker einen Freund des Grosskapitals, der den Sozialstaat abschaffen will. Viele Konservative fordern dagegen härtere Reformen und null Toleranz für Islamisten. Ganz zu schweigen von den Anhängern Le Pens, die seinen EU-freundlichen Kurs ablehnen.

Auf diese Wähler ging er bereits am Wahlabend bei seiner Siegesfeier vor dem Pariser Louvre zu, die er symbolisch mit der Europahymne einläutete. Macron sagte, er habe Respekt für die Ansichten dieser Bürger, verstehe ihre Wut und werde dafür kämpfen, dass extreme Parteien bei der nächsten Wahl keine so grosse Rolle mehr spielten.

Das ist auch ein Seitenhieb auf den Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon, der seine Anhänger zum Widerstand gegen den «Monarchen» aufrief. Noch am Wahlabend gab es erste Demonstrationen gegen den neuen Staatschef. Sollte Macron zügig seinen Plan einer Arbeitsrechtsreform angehen, steht ihm ein heisser Herbst mit möglichen Massenprotesten bevor.

Wenig Zeit zum Feiern

Als Präsident wird Macron mindestens genauso viel Entschlossenheit an den Tag legen müssen wie bei seiner Blitzkarriere: Nach einem Posten bei der Investmentbank Rothschild wurde er 2012 Wirtschaftsberater von Staatschef Hollande und nur zwei Jahre später Wirtschaftsminister.

Der Absolvent von Elite-Hochschulen trat im vergangenen Sommer zurück, um sich ganz seiner Bewegung “En Marche!” (In Bewegung!) und seinen Präsidentschaftsambitionen zu widmen. Auch das mit Erfolg: nur ein Jahr nach ihrer Gründung zählt die Gruppierung, die weder links noch rechts sein will, bereits mehr als 200’000 Mitglieder.

Macron hat kaum Zeit, seinen Triumph auszukosten. In den kommenden Tagen wird er seine Regierungsmannschaft zusammenstellen, am Sonntag zieht er in den Elysée-Palast ein. Kurz darauf ist bereits der Antrittsbesuch bei Merkel geplant, die ihm ihre Erwartungen noch einmal persönlich deutlich machen dürfte.

(sda afp)