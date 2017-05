Was tut eigentlich die Bürgergemeinde?

Der Telebasel News Beitrag vom 7. Mai 2017.

Die Gesamterneuerungswahlen des 40-köpfigen Parlaments der Bürgergemeinde der Stadt Basel finden alle sechs Jahre statt – das nächste Mal am Sonntag, 21. Mai 2017. Wählen dürfen nur Basler Bürger. Und: Die Bürgergemeinde hat verschiedenste Aufgaben.

Wir haben Bürgerratsschreiber Daniel Müller getroffen. «Primär engagieren wir uns für sozial benachteiligte Menschen in Basel», sagt er. Die Bürgergemeinde bürgere auch ein. Und: «Wir pflegen rund 700 Hektaren Wald in unterschiedlichen Kantonen», so Müller. Auch das Bürgerspital, das Waisenhaus am Theodorskirchplatz und die Zünfte gehören in den Verantwortungsbereich der Bürgergemeinde. Und die Bürgergemeinde arbeitet eng mit der Christoph-Merian-Stiftung zusammen.

47’000 Basler Bürgerinnen und Bürger gibt es. Für die Bürgergemeinde arbeiten 1’600 Personen. Und die Bürgergemeinde arbeitet nicht mit öffentlichen Steuergeldern.

Bürger werden kann, wer die letzten 2 Jahre (ununterbrochen) in der Stadt Basel gewohnt hat, einen guten Leumund besitzt und seinen privaten und öffentlich-rechtlichen (Zahlungs-) Verpflichtungen nachkommt. Für Ausländer gelten strengere Regelungen. Eine Einbürgerung kostet um die 650 Franken.