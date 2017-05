Eine Frau vergass beim Shoppen die Zeit und wurde in einem Laden eingesperrt. (Symbobild: Keystone)

Schweiz Frau in Einkaufsgeschäft eingeschlossen

Eine Frau hat am Samstag, 6. Mai 2017, beim Shoppen in Chur die Zeit vergessen. Sie verpasste den Ladenschluss und wurde in einem Einkaufsgeschäft eingeschlossen.

Ihre Tochter alarmierte am Samstagabend die Polizei, wie die Stadtpolizei Chur in einer Mitteilung vom Sonntag schreibt. Ein aufgebotener Mitarbeiter konnte die Frau schliesslich aus dem Laden befreien. (sda)

