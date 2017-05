Feministische Aktivistinnen protestieren barbusig gegen Le Pen

In der Nähe von Le Pens Wahllokal im nordfranzösischen Hénin-Beaumont entrollten sie ein Banner mit der Aufschrift: «Marine an der Macht – Marianne verzweifelt». Die Marianne ist die Symbolfigur der französischen Republik. Auf Fotos war zu sehen, dass mindestens eine der Frauen von der Polizei abgeführt wurde.

Hénin-Beaumont ist eine Hochburg von Le Pens Partei Front National, die Stadt wird auch von einem FN-Bürgermeister regiert. Marine Le Pen steht in dem Ort auf auf der Wählerliste und sollte dort am späten Vormittag ihre Stimme für die Präsidentenwahl abgeben. Die 48-Jährige steht in der entscheidenden Stichwahl gegen den sozialliberalen Kandidaten Emmanuel Macron.

Femen-Aktivistinnen hatten schon mehrfach Veranstaltungen Le Pens mit Oben-ohne-Protesten gestört. Beim ersten Wahlgang vor zwei Wochen protestierten sie mit Masken von Le Pen, US-Präsident Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin in der Nähe von Le Pens Wahllokal.

(sda dpa)