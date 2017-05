Die WHO hat im Rahmen der Internationale Woche der Verkehrssicherheit Empfehlungen ausgesprochen, um überhöhte Geschwindigkeit im Strassenverkehr zu bekämpfen. (Symbolbild: Keystone)

International WHO will überhöhte Geschwindigkeit im Strassenverkehr bekämpfen

Überhöhte Geschwindigkeit im Strassenverkehr ist für ein Drittel aller Opfer im Strassenverkehr verantwortlich. Mit Blick auf die am kommenden Montag, 8. Mai 2017, beginnende Internationale Woche der Verkehrssicherheit hat die WHO in Genf mehrere Empfehlungen ausgesprochen.

Im Jahr 2016 gab es laut der UNO-Wirtschaftskommission für Europa weltweit alle 25 Sekunden einen Verkehrstoten – das sind 1,25 Millionen pro Jahr. «Die Geschwindigkeit ist weltweit der Hauptgrund» für die Unfälle, sagte Margaret Chan, Generalsekretärin der Weltgesundheitsorganisation WHO. 40 bis 50 Prozent der Autolenker sind gemäss einer Schätzung zu schnell unterwegs. Der Gang zu Fuss oder mit dem Velo könnte gemäss Chan eine nachhaltige Verbesserung der Situation bringen. Langsamer fahren Laut WHO kennen nur gerade 47 Länder Geschwindigkeitsbegrenzungen in städtischen Gebieten. Daher fordert die Organisation nun einen Mentalitätswandel. Sie empfiehlt die Anpassung der Verkehrsinfrastruktur, so dass die Automobilisten gezwungen werden, ihre Geschwindigkeit der Umgebung anzupassen. Zudem schlägt sie vor, Geschwindigkeitskontrollen durchzuführen oder die Technologie in den Fahrzeugen anzupassen. Die Anzahl Unfallopfer ist in Europa drei Mal niedriger als in Afrika. Die Niederlande, Schweden sowie Grossbritannien haben am wenigsten Unfallopfer. Massnahmen, die dazu beitragen, die Geschwindigkeit dauerhaft zu reduzieren, helfen zudem mit, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie andere, nicht übertragbare Krankheiten zu reduzieren. Ausserdem kann dadurch auch die Luftverschmutzung verringert werden. (sda)

