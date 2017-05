Am Samstagabend wird im Rahmen des Tanzfest an der ‹Copy & Paste›-Party so richtig das Tanzbein geschwungen. (Bild: Tanzfest Region Basel / Brigitte Fässler)

Basel Volles Programm: Kurzfilme, Tanznächte und künstliche Intelligenz

Dieses Wochenende ist in Basel so einiges los: Ob an der Kurzfilmnacht, an der zwölften Ausgabe des Tanzfests Region Basel oder am ‹science+fiction›-Festvial im Sommercasino.

Freitagabend und -nacht: Kurzfilmnacht Die Kurzfilmnacht tourt seit März durch die Schweiz. Am Freitag macht sie dann im kult.kino atelier in Basel Halt. Und es wird eine lange Nacht! Zwischen 20:45 Uhr und 02:00 Uhr kann man die verschiedensten Kurzfilme ansehen. Die Nacht wird mit einer exklusiven Vorpremiere eröffnet. Die Basler Filmemacherin Florine Leoni stellt ihren Film ‹Aysha Kevin Michele› dem Publikum persönlich vor. Das gesamte Programm der langen Nacht mit den kurzen Filmen gibt es hier. (Bild: Facebook / Kurzfilmnacht-Tour) Samstagnachmittag: Tanzen, tanzen, tanzen! Vom Donnerstag, 4. Mai, bis Sonntag, 7. Mai, findet in der Region Basel die 12. Ausgabe des Tanzfests statt. Dabei kann zum einen das Tanzbein auf diversen Plätzen und Bühnen schwingen – zum anderen spezielle Show besuchen und alles rund ums Tanzen geniessen. Sie können nicht wirklich tanzen? Das macht nichts! Denn am Sonntag kann man zwischen 10 und 17 Uhr im Rahmen des Tanzfests diverse Tanzkurse besuchen. Ob für Jung oder Alt, ob Ballett oder Line Dance, ob Street Dance oder Tango – da ist für jeden etwas dabei. Eine Übersicht über alle Kurse gibt es hier. Samstagnacht: Copy & Dance Nachdem man sich am Nachmittag die ein oder anderen Tanzschritte beigebracht hat, kann man diese am Abend dann so richtig rauslassen. Copy & Dance ist die ultimative Choreoparty mit ungewissem Ausgang: Tina Pfurr und Anna Zett entführen die Anwesenden in die Welt des Musikvideos – mit aufgepimpten Choreografien für Beyoncé, Britney & Co. Das Ereignis mit den absurden Choreografie-Galaxien startet um 22 Uhr und findet in der Kaserne Basel statt. (Bild: Tanzfest Region Basel / Brigitte Fässler) Sonntagnachmittag und -abend: ‹science+fiction› Vom 5. – 7. Mai 2017 findet das Festival ‹science+fiction: machina sapiens› im Sommercasino in Basel statt. Über das gesamte Wochenende dreht sich alles rund um das Thema künstliche Intelligenz. Zum einen laufen am Sonntag wieder diverse Filme im Sommercasino, so zum Beispiel ‹Wall-E› oder ‹Her›. Zum anderen haben die Veranstalter für den Sonntag im Saal auch Vorträge eingeplant und ab 19 Uhr wird im Podium über die ‹Intelligenz› von Robotern gesprochen. Aber auch an Workshops können die Besucher der Festivals teilnehmen: Um 12 Uhr, 15 Uhr und 17 Uhr finden jeweils für zwei Stunden Workshops von ‹Infant Intelligence› statt. Es geht darum, innerhalb der zwei Stunden einen simplen Roboter zu bauen. Weitere Informationen rund um das Festival sowie das Detailprogramm gibt es unter scienceandfiction.

