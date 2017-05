Picknicken im Museumsgarten

(Bild: zVg/Facebook hmb)

Das Angebot ‹Picknick am Mittag› im wunderbaren Garten des Museums für Wohnkultur geht in die fünfte Runde. Die lauschige Oase mitten in der Stadt lädt bis im September zum Verweilen und Geniessen ein.

Wer in der Stadt arbeitet, kennt das Problem: Irgendwann hat man einfach keine Lust mehr, seine Mittagspause mit den Leuten, die man sowieso schon den ganzen Tag am Arbeitsplatz sieht, immer in der Kantine – und sei sie noch so gut – oder in den benachbarten Restaurants zu verbringen. Immerhin geht es ja auch darum, in der Pause nicht nur den Magen zu füllen, sondern auch den Kopf zu ‹lüften›, um danach wieder frisch und munter neue Ideen und Aufgaben anzupacken.

Wieso also nicht mal ein Picknick im lauschigen Park geniessen? Das kann man ab jetzt bis im September wieder, nämlich immer von Dienstag bis Freitag im Garten des Museums für Wohnkultur an der Elisabethenstrasse 27–29 in Basel. Bei schlechten Wetter kann man in den Pavillon im Museumsgarten ausweichen.

(Bild: zVg/Facebook hmb)

Und einkaufen und zubereiten muss man das gewünschte Essen auch nicht. Denn man kann köstliche Speisen bei so’up, dem Partner des Museums, bestellen, zubereiten und liefern lassen.

Wer etwas mehr Zeit hat, kann das Picknick mit einem Besuch der Ausstellung ‹Bewilligt. Geduldet. Abgewiesen› verbinden. Diese gewährt Einblicke in 22 Lebensgeschichten, zusammengestellt aus den Akten der Basler Fremdenpolizei aus den Jahren von 1917 bis 1970. Die Ausstellung ist Teil des Projektes ‹Magnet Basel – Migration im Dreiländereck›.