Innenstadt wird zur Tanzfläche

Telebasel Regio vom 5. Mai 2017.

Basel schwingt das Tanzbein! Am Donnerstag, 4. Mai 2017, eröffnete die 12. Ausgabe des Tanzfests Region Basel. Luca La Rocca war mit Regio an der Eröffnung des Fests dabei: Eine Tanzparade durch die Innenstadt.

Die Tanzparade, die vom Marktplatz durch die Freie Strasse und Gerbergasse zum Barfüsserplatz und zurück führte, fand dieses Jahr das erste Mal statt. Sie eröffnete das Tanzfest. Die Parade bewegte sich von einem Platz zum anderen, mit kleinen Shows dazwischen.

Basel wird zur Tanzfläche

In der Parade wurde als Paar, aber auch alleine getanzt: Meyawa Sow hat das Tanzen genossem: «Ich tanze gerne, auch in der Küche», sagte sie Luca.

Fabienne Cereto kam mit ihrer Tanzformation aus Zürich an die Tanzparade in Basel, «weil es ein mega cooler Anlass ist und wir uns auch als Teil dieses Multi-Kulti sehen. Das gehört für uns im Tanzkalender einfach dazu», so Cereto.

Auch Lars Handschin war aktiv am Mittanzen. Er freue sich schon lange auf das Tanzfest: «Ich bin in dieser Tanzszene drin, da weiss man das natürlich». Und ihm bedeute das Tanzen sehr viel, erzählte er Luca: «Tanzen gehört zum Mensch-Sein und wenn man nicht mehr tanzt, dann lebt man nicht mehr.»

Unter dem Motto ‹Weckt eure Sinne› kann man noch bis am Sonntag, 7. Mai 2017, an diversen Workshops teilnehmen, spezielle Shows geniessen und natürlich auch selber tanzen.