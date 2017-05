Frühsprachen, Spionage und Sesselkleber

Die Frauenrunde im Sonntagstalk (v.l.n.r.): Susanne Leutenegger Oberholzer, Monica Gschwind und Martina Rutschmann. (Bild: Telebasel)

Überfordern wir mit Frühfremdsprachen die Kinder? Darüber diskutieren im Sonntagstalk vom 7. Mai 2017 ab 19:10 Uhr Susanne Leutenegger Oberholzer, Monica Gschwind und Martina Rutschmann. Weitere Themen sind die Spionageaffäre mit Deutschland und die Aufhebung der Amtszeitbegrenzung im Baselbiet.

Frühsprachen

Keine zwei Frühsprachen mehr? Das Thurgauer Parlament will mit Frühfranzösisch Schluss machen, und das Baselbiet wird noch dieses Jahr darüber abstimmen, ob nur mehr eine Fremdsprache in der Primarstufe unterrichtet werden dürfe.

Eine Umfrage unter Lehrpersonen erbringt einen alarmierenden Befund: 97 Prozent der Lehrer meinen, ihre Schützlinge hätten nach vier Jahren Frühfranzösisch einen schlechten oder nicht so guten Wortschatz. Telebasel will wissen: Überfordern wir unsere Kleinsten oder liegt es am System? Oder ist französisch ganz einfach uncool in der englisch dominierten Pop-Welt?

Der Telebasel News Beitrag vom 4. Mai 2017 zum Thema

Spionageaffäre

Schickte Bern einen James Bond nach Deutschland, um deutsche Steuerfahnder zu bespitzeln? Die erstaunte Schweizer Öffentlichkeit hört dazu aus Bern Sätze wie: Nachrichtendienstliche Arbeit sei kein Streichelzoo. Kann sich die Schweiz das leisten?

Streit um Sesselkleberei

Das Baselbiet stimmt über eine Amtszeitbeschränkungung von 16 Jahren ab. Die Bürgerlichen machen das Recht auf Selbstbestimmung geltend und warnen vor Kompetenzverlust. Die (junge) Linke sieht in der Beschränkung ein Mittel gegen Sesselkleberei und Parteienfilz. Dazu gehört allerdings, dass die SP BL in den letzten Jahren sehr froh war, auf routinierte Leute mit bekannten Namen zurückgreifen zu können. Was denn nun? Zwängt die Linke oder klemmt die Rechte?

Das Video der JUSO BL gegen die Aufhebung der Amtszeitbeschränkung (Video: Facebook)

Im Sonntagstalk vom 7. Mai 2017 diskutieren ab 19:10 Uhr Susanne Leutenegger Oberholzer, Nationalrätin SP BL, Monica Gschwind, Regierungsrätin BL FDP und Martina Rutschmann, Redaktorin BZ Basel.