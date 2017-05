(Bild: Keystone/Georgios Kefalas)

Basel Der frisch gebackene Meister vor der Reise ins Tessin

Am Freitag machte der FC Basel mit einem 2:1 Erfolg in Luzern alles klar in Sachen Meisterschaft. Doch: Noch sind sechs Spiele in der Super League zu absolvieren. Das erste als Meister am Sonntag auswärts gegen die Mannschaft der Stunde, dem FC Lugano.

Fünf Spiele hatte der FC Lugano im April zu bestreiten. Allesamt wurden sie von den Tessinern gewonnen. Die Spieler von Trainer Paolo Tramezzani sind zurzeit heiss, das weiss auch sein Basler Pendant Urs Fischer. (Video: Telebasel) Die Voraussetzungen vor dieser Partie sind auf beiden Seiten unterschiedlich. Auf der einen Seite der FC Basel, der als Meister vor vier belanglosen Partien steht, bis dann am 25. Mai der Cup-Final statt findet, auf der anderen Seite der FC Lugano, der noch als Abstiegskandidat in die Rückrunde startete und jetzt nur noch zwei Punkte hinter Rang drei klassiert ist. Wie fest können die Luganesi also auf einen Meister-Blues des FCB hoffen? (Video: Telebasel) Anpfiff zur Partie FC Lugano gegen den FC Basel ist am Sonntag um 13:45 im Cornaredo. Im Telebasel live Ticker können Sie das ganze Spiel mitverfolgen.

