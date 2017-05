Keine leichte Auslosung für Bacsinszky in Madrid: Sie trifft zum Auftakt auf French-Open-Siegerin Garbiñe Muguruza. (Bild: sda)

International Bacsinszky mit hartem Brocken zum Auftakt

Timea Bacsinszky wird beim am Samstag, 6. Mai 2017, beginnenden WTA-Turnier in Madrid schon in der Startrunde stark gefordert. Die Nummer 27 der Welt trifft auf die spanische French-Open-Siegerin Garbiñe Muguruza.

Bacsinszky, die in dieser Woche beim Sandplatz-Turnier in Rabat als Titelverteidigerin bereits in der 2. Runde ausschied, hat gegen die aktuelle Nummer 6 der Welt bisher alle vier Duelle verloren. Die zweite Schweizerin Viktorija Golubic (WTA 55) trifft auf Madrider Sand in der Startrunde auf Alison Riske (WTA 40). Im bisher einzigen Duell mit der Amerikanerin beim letzten French Open setzte sich die Zürcherin in drei Sätzen durch. Bei ihrer zweiten Turnier-Teilnahme seit dem Ende ihrer Dopingsperre wird Maria Scharapowa (WTA 262) in Madrid gegen die Nummer 20 der Welt, die Kroatin Mirjana Lucic-Baroni, antreten. (sda)

