«Anzug, Bentley und Granatwaffe – den Frauen gefällts!»

Was war das für ein Wochenende! An der Fantasy Basel tummelten sich neben Elfen, Spider-Männern und sonstigen Wesen und Gestalten aus der Fantasy-Szene auch echte Stars wie David Haydn-Jones. Glam hat den gebürtigen Kanadier zum Interview getroffen.

David Haydn-Jones ist Schauspieler aus der US-amerikanischen Mysterieserie ‹Supernatural›. Dort spielt er einen gut aussehenden und charmanten Profikiller. «Ich liebe es, zu wandern. Ich finde alles toll, was man draussen machen kann. Campen, wandern, Berge besteigen.», so Haydn-Jones. Auch Sport betreibe der Hollywood-Star oft und gerne. Am liebsten Tennis. Und das sagt er zu King Roger:

Seine Schwyzerdütsch-Skills haben wir auch gleich getestet:

