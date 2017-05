UBS-GV: Aktionäre stimmen allen Anträgen zu

Die UBS-GV fand am 4. Mai 2017 in Basel statt. (Bild: keystone)

Die Generalversammlung der UBS hat sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrates zugestimmt. Trotz mehrerer kritischen Voten wurde auch alle Vergütungsanträge angenommen.

Unter anderem die Aktionärsvertretungsorganisation Actares empfahl die Ablehnung der Vergütungsanträge, weil diese den Geschäftsverlauf zu wenig wiederspiegle. Die Generalversammlung am Donnerstag, 4. Mai 2017, in Basel folgt jedoch den Anträgen des Verwaltungsrats. Sie nahm den Vergütungsbericht 2016 mit 88 Prozent der Aktionärsstimmen an.

Der Gesamtbetrag für die variable Vergütung für die Konzernleitung für das Jahr 2016 erreichte einen Ja-Stimmenanteil von 89 Prozent. Die maximale Gesamtbeträge für die fixe Vergütung für die Konzernleitung für das Jahr 2018 und der Vergütung des Verwaltungsrates für das laufende Jahr erzielten Zustimmungen von 91 respektive 89 Prozent.

Die Generalversammlung bestätigte auch sämtliche verbleibenden Verwaltungsräte und wählte Julie Richardson als neues Mitglied in das Leitungsgremium der Bank.

Zu Beginn der Generalversammlung stellte die Grossbank den Aktionären steigende Dividenden in Aussicht. «Wenn die Rechts- und regulatorischen Kosten zunehmend wegfallen, sollten wir in der Lage sein, noch mehr Kapital an Sie als Aktionäre zurückzugeben – sei es in Form von Dividenden oder Aktienrückkäufen», sagte UBS-Chef Sergio Ermotti. Für das vergangene Jahr hat die Generalversammlung der Ausschüttung einer Dividende von 60 Rappen pro Aktie zugestimmt.

Neben den Vergütungen kritisierten mehrere Aktionärinnen und Aktionäre die Grossbank für sein in ihren Augen zu geringe Engagement der Bank für den Klimaschutz. So finanziere die UBS nach wie vor Kohlekraftwerke, die Förderung von Ölsand und das umstrittene Fracking. UBS-Verwaltungsratspräsident Axel Weber wies in seinen Antworten darauf hin, dass die UBS das Engagement in diesen Bereichen zurückgefahren habe und an neue Projekte hohe Anforderungen stelle.

(sda)