Prinz Philip zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück

Der bald 96-jährige Prinz Philip wird sich ab Herbst weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Seine Frau hingegen, die 91-jährige Königin Elizabeth II., wird ihren Verpflichtungen weiterhin nachkommen.

«Ihre Majestät wird das volle Programm ihrer offiziellen Verpflichtungen fortführen mit der Unterstützung der königlichen Familie», gab der Buckingham-Palast in London am Donnerstag, 4. Mai 2017, bekannt.

Prinz Philip werde bis August bereits geplante Termine wahrnehmen. Danach werde er jedoch keine «neuen Einladungen zu Besuchen oder anderen Verpflichtungen» mehr annehmen, erklärte der Buckingham Palast. Allerdings werde er möglicherweise auch danach auf eigenen Wunsch von Zeit zu Zeit an öffentlichen Ereignissen teilnehmen.

Der Prinz habe die volle Unterstützung der Queen für seinen Entscheid, ab Herbst keine offiziellen Verpflichtungen mehr wahrzunehmen. Prinz Philip, der im Juni 96 Jahre alt wird, hatte noch am Mittwoch einen Cricketclub besucht und zeigte sich dort bestens gelaunt.

Seit 70 Jahren verheiratet

Auch die Queen hatte in den vergangenen Monaten zahlreiche Ehrenämter an ihre Familie abgegeben, ist aber nach wie vor auf zahlreichen Terminen und wirkt für ihr Alter erstaunlich rüstig.

Die Königin hatte am Mittwochnachmittag noch ein Treffen mit der britischen Premierministerin Theresa May im Palast. May hatte die Queen – wie traditionell üblich – über die Auflösung des Parlaments unterrichtet.

Die Briten wählen am 8. Juni ein neues Unterhaus. Zwei Tage später wird Prinz Philip 96 Jahre alt. Am 17. Juni dann findet die traditionelle Parade ‹Trooping the Colour› in London statt. Es ist die offizielle Geburtstagsparade für Königin Elizabeth II., die am 21. April 91 Jahre alt geworden ist.

Elizabeth und Philip haben im November 1947 geheiratet, keine fünf Jahre später bestieg sie den Thron. Sie haben vier Kinder. Das älteste, Sohn Charles, wird nächstes Jahr 70 Jahre alt.

Zitate von und über Prinz Philip

Prinz Philip ist für seine manchmal ungeschickten Sprüche bekannt. Äusserungen von und über ihn:

«Die Philippinen müssen halb leer sein – ihr seid alle hier in unseren Spitälern.» (Im Februar 2013 laut BBC beim Besuch in einem Londoner Spitälern zu einer Krankenschwester von den Philippinen)

«Bewerft ihr euch immer noch gegenseitig mit Speeren?» (Frage von Prinz Philip an einen Ureinwohner bei einer Australien-Reise nach einem Bericht der Londoner Abendzeitung ‹Evening Standard› vom 1. März 2002)

«Wie schaffen Sie es, die Einheimischen lange genug vom Alkohol fernzuhalten, damit sie die Prüfung schaffen?» (Soll er 1995 einen Fahrlehrer in Schottland laut BBC gefragt haben)

«Wenn ihr noch länger hier bleibt, bekommt ihr Schlitzaugen.» (1986 bei einem China-Besuch laut BBC zu britischen Studenten in Peking)

«Willkommen, Herr Reichskanzler.» (1997 zum damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl)

«Taub? Wenn ihr da so nahe dran seid, kein Wunder, dass ihr taub seid.» (Im Mai 1999 laut BBC zu taubstummen Jugendlichen bei einem Festival in Cardiff mit Hinweis auf die laute Band)

«Die wichtigste Erfahrung, die wir gemacht haben, ist die, dass Toleranz der entscheidende Bestandteil jeder glücklichen Ehe ist (…) Sie können mir glauben: Die Queen verfügt über Toleranz im Überfluss.» (Prinz Philip nach 50 Ehejahren mit Elizabeth, November 1997)

«Prinz Philip ist, glaube ich, bekannt dafür, keine Komplimente anzunehmen. Aber durch all die Zeit war er eine konstante Kraftquelle und ein Ratgeber.» (Die Queen in ihrer Rede zum 60. Thronjubiläum, März 2012)

«Ich bin noch nie zuvor von einem Herzog von Edinburgh gefahren worden. Es war eine sehr sanfte Fahrt.» (US-Präsident Barack Obama am 22. April 2016 beim Besuch in London. Prinz Philip hatte den Wagen gesteuert, der ihn mit Queen Elizabeth II. und dem Ehepaar Obama die wenigen Meter vom Helikopter nach Schloss Windsor brachte.)

