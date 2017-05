‹Plätzli gsuecht›: Werden Tiere an ältere Menschen vermittelt?

Telebasel ‹Plätzli gsuecht› vom 4. Mai 2017.

Das Tierheim vermittle keine Tiere an ältere Menschen. Das hören die Tierpfleger aus dem Tierheim und ‹Plätzli gsuecht›-Moderatorin Tatjana Pietropaolo des Öfteren. In der aktuellen Folge wird mit dieser Behauptung aufgeräumt.

«Das ist ein alter Zopf», sagt Tierpflegerin Claudine Thévenon, als sie auf den Vorwurf angesprochen wird. Viel eher entscheide, welcher Typ Mensch welchen Typ Hund adoptieren will. Dass ein Jagdhund der enorm viel Auslauf braucht und die ganze Zeit beschäftigt werden muss, nicht an jemanden vermittelt wird, der kaum mehr laufen kann, ist dabei nur logisch. Vor 15 Jahren war dies noch etwas anders. Damals wurden tatsächlich keine Tiere an ältere Menschen vermittelt, doch «die Zeiten haben sich geändert», meint Thévenon.

Weiter wichtig für das Tierheim ist, dass potenzielle Adoptiveltern abgesichert sind. Das heisst, dass sie einen Plan haben müssen, wo das Tier hinkommt, falls ihnen etwas zustossen sollte. Solche Informationen sowie eine Beurteilung der Kompatibilität zwischen Tier und dem neuen Besitzer kommen in einem Interview zur Sprache, welches das Tierheim mit jedem Interessenten führt.

Ausserdem suchen diese Tiere ein neues Zuhause:

1/4 Die fünf beigen und weissen Gerbil-Damen kamen letzten November ins Tierheim, weil die Vorbesitzer keine Zeit mehr für die aufgeweckte Gruppe hatten. Die handzahmen Gerbil sind vierjährig und werden nur zusammen vermittelt.

2/4 Die beiden Langhaarkatzen Khali (im Bild zu sehen) und Kim (beide männlich/kastriert) kamen Ende Oktober gemeinsam ins Tierheim. Da sie Menschen gegenüber sehr scheu sind, ist klar: Sie hatten vor dem Tierheimaufenthalt keinen wirklichen Menschenkontakt. Da sie sehr sozial miteinander und auch mit den anderen Tieren sind, will das Tierheim sie unbedingt zusammen vermitteln.

3/4 Die zweite Langhaarkatze Kim (männlich/kastriert).

4/4 Scooby wurde im Januar aus familiären Gründen ins Tierheim gebracht. Der aufgestellte Rüde ist trotz seinen 9 Jahren noch sehr aktiv und braucht Besitzer, die ihn körperlich, wie auch geistig beschäftigen können. Er ist sehr lebhaft und spielt für sein Leben gerne. Scooby beherrscht das Hunde-ABC, wäre aber froh, wenn man dies noch ausbaut.







(Bilder: Telebasel)

Haben Sie Lust, eines dieser Tiere zu adoptieren? Melden Sie sich unter 0900 787 820 oder unter www.tbb.ch.