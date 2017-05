Kinder auf den Brettern, die die Welt bedeuten

Der Telebasel News-Beitrag zum Thema.

Für vier Mädchen geht ein grosser Traum in Erfüllung: Sie dürfen im Musical ‹Evita›, das vom 11. bis 16. Juli 2017 in Basel gastiert, ein Solo singen. Zuerst werden sie aber auf Aussprache und Musikalität geprüft.

Einmal mit Stars aus dem Londoner West End auf der Bühne stehen und das in einer offiziellen Musical-Produktion von Andrew Lloyd Webber und Tim Rice: Dieser Traum geht für vier Mädchen schon bald in Erfüllung. Für das Gastspiel des Erfolgsmusicals ‹Evita› vom 11. bis 16. Juli 2017 im Musical Theater Basel sucht das Produktionsteam junge weibliche Talente für die einzige Kinderrolle des Musicals. Darüber hinaus werden Statisten gesucht. Am Mittwoch fanden Castings für die Kinderrolle, die das Lied ‹Santa Evita› übernehmen wird, statt.

Statisten gesucht

Darüber hinaus werden für das Gastspiel in Basel je sechs Männer, Frauen, Jungen und Mädchen als Statisten gesucht. Für die Statistenrollen sind keine besonderen Kenntnisse erforderlich. Eine schriftliche Bewerbung via www.musical.ch/statisten-gesucht ist ausreichend.