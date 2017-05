(Bild: zVg/Fondation Beyeler)

Basel Die Fondation Beyeler wird erweitert

Der Basler Star-Architekt Peter Zumthor präsentiert am 4. Mai 2017 das Projekt für den Erweiterungsbau der Fondation Beyeler in Riehen. Der Bau ist auf dem bisher privaten, an die Fondation Beyeler angrenzenden Grundstück des Iselin-Weber-Parks geplant. Damit entsteht ein neuer, öffentlicher Park im Herzen von Riehen.

Die Fondation Beyeler schafft so ein Ensemble aus Museumsgebäuden, das den Anforderungen an ein besucherfreundliches Museum gerecht wird. Die Parkfläche wird verdoppelt. Kulturelle Veranstaltungen und Kunstvermittlung zählen heute neben der allgemeinen Ausstellungstätigkeit zu den Hauptaufgaben eines Museums. Im bestehenden Museumsbau von Renzo Piano existieren dafür jedoch keine geeigneten Räume. Das ist ein zentraler Grund für die geplante Erweiterung. Ein anderer Grund ist der Mangel an Räumen, um neben den aktiven Ausstellungen auch die stetig wachsende Sammlung moderner und zeitgenössischer Kunst permanent präsentieren zu können. Von daher ist die geplante Erweiterung für die erfolgreiche Entwicklung der Fondation Beyeler essenziell. Die einzigartige Chance zur Erweiterung ergibt sich nun durch den Erwerb des benachbarten Iselin-Weber-Parks. Dieser schliesst im Süden beim Museumsrestaurant an den Park der Fondation Beyeler an, von dem er nur durch den Bachtelenweg getrennt ist. Das Erweiterungsprojekt ist entlang des Bachtelenwegs geplant, beide Parks werden miteinander verbunden. Der bisher private Iselin-Weber-Park mit seinen alten Bäumen und einem Seerosenteich wird damit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Der Entwurf Im Rahmen eines Studienauftrags, an dem sich elf renommierte Architekturbüros aus der ganzen Welt beteiligten, wählte ein internationales Expertengremium einstimmig das Atelier Peter Zumthor aus, um das Erweiterungsprojekt der Fondation Beyeler zu realisieren. Der Entwurf von Peter Zumthor verteilt die verschiedenen Funktionen auf drei kleinteilige Gebäude und schlägt damit ein Projekt vor, dass sich dem Dorfcharakter Riehens anpasst und sich harmonisch in die umliegende Natur integriert. Hier sehen Sie die Visualisierung des Projektes von Peter Zumthor: 1/10 (Bild: zVg/Fondation Beyeler)

2/10 (Bild: Telebasel)

3/10 (Bild: zVg/Fondation Beyeler)

4/10 (Bild: zVg/Fondation Beyeler)

5/10 (Bild: zVg/Fondation Beyeler)

6/10 (Bild: zVg/Fondation Beyeler)

7/10 (Bild: zVg/Fondation Beyeler)

8/10 Der Architekt Peter Zumthor (Bild: zVg/Fondation Beyeler/Martin Mischkulnig)

9/10 Peter Zumthor an der Präsentation des Erweiterungsbaus. (Bild: Telebasel)

10/10 Riesenandrang der Journalisten. (Bild: Telebasel)

















Geplant sind ein schlichtes Servicegebäude für Administration und Anlieferung, ein ebenerdiger, transparenter Pavillon für Veranstaltungen sowie ein Haus für Kunst. Gemeinsam schaffen die Erweiterungsbauten eine kluge Verbindung zwischen beiden Parks. Roger Diener vom Expertengremium erklärt, wieso es zur Wahl von Zumthor gekommen ist: (Video: Telebasel) Diener sagt über Zumthor: «Peter hat nur Meisterwerke gebaut.» Wie Zumthor darauf reagiert, gibt’s hier zu sehen: (Video: Telebasel) Der Erweiterungsbau (Erwerb von Land und Liegenschaften, Finanzierung des Neubaus sowie Betrieb und Unterhalt für die ersten zehn Jahre) wird privat finanziert. Dafür liegen bereits feste Zusagen in der Höhe von über 50 Millionen Franken vor. Für alle Riehenerinnen und Riehener ist der neue Park am Freitag, 5. Mai 2017, im Rahmen eines Tages der offenen Tür zugänglich, an dem der Museumseintritt gratis ist. Das Projekt wird mit Plänen, Modellen und Visualisierungen im Souterrain der Fondation Beyeler von Freitag, 5. Mai, bis Sonntag, 7. Mai, präsentiert. Mehr zum Erweiterungsbau gibt es in den Telebasel News vom 4. Mai 2017 um 18:30 Uhr und stündlich ab 19:00 Uhr. Vom Möbelschreiner zum Star-Architekten Peter Zumthor, Träger des Pritzker-Preises, des Praemium Imperiale und vieler weiterer Auszeichnungen wurde 1943 in Basel geboren. Er absolvierte eine Ausbildung als Möbelschreiner in der Werkstatt seines Vaters sowie als Gestalter und Architekt an der Kunstgewerbeschule Basel und am Pratt Institute, New York. 1978 gründete er das eigene Architekturbüro in Haldenstein, Graubünden. Von 1996 bis 2008 war er Professor an der Accademia di architettura, Università della Svizzera italiana in Mendrisio. Peter Zumthor bringt grosse Erfahrung in der Realisierung von Museumsbauten mit, unzählige öffentliche und private Bauten hat er weitweit realisiert, darunter das Kunsthaus Bregenz, das Kolumba Museum des Erzbistums Köln und aktuell das LACMA (Los Angeles County Museum of Art). Einer breiteren Öffentlichkeit wurde Zumthor durch die Therme Vals und den Schweizer Pavillon der Expo 2000 in Hannover bekannt. Als gebürtiger Basler ist es ihm eine

besondere Freude, den Neubau für die Fondation Beyeler im angrenzenden, kürzlich erworbenen Iselin-Weber-Park zu realisieren. Peter Zumthor und Sam Keller, der Direktor der Fondation Beyeler, sprechen im Telebasel Talk vom 4. Mai 2017 um 18:40 Uhr und stündlich ab 19:10 Uhr über seinen Erweiterungsbau in der Fondation Beyeler.

Auch interessant