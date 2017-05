(Bild: Joel Ryan/Invision/AP) / Die Darsteller von ‹Guardians of The Galaxy Vol.2›: Dave Bautista, Zoe Saldana, Pom Klementieff, Chriss Pratt, Regisseur James Gunn, Kurt Russell, Karen Gillan und Michael Rooker. (Keystone/Joel Ryan/Invision/AP)

Basel Der 2. Teil von ‹Guardians of The Galaxy› in der Reihe 8

Die Reihe 8 vom 4. Mai 2017 behandelt den 2. Teil von ‹Guardians of The Galaxy›. Im Film ‹Victoria - Männer & andere Missgeschicke›, ist die Hauptdarstellerin eine herrlich neurotische Frau am Rande des Nervenzusammenbruchs. Gegen die Sklaverei kämpft Nat Parker in ‹The Birth of A Nation›.

‹Guardians of The Galaxy 2› In ‹Guardians of The Galaxy 2› kommen die Fans von Science Fiction voll auf ihre Kosten. Im 2. Teil müssen der Star-Lord und seine Clique das Universum vor dem Bösen retten. Auf ihrem skurrilen Trip treffen sie auf alte Feinde, die zu neuen Verbündeten werden. (Video: Youtube / Kinocheck) ‹Victoria – Männer & andere Missgeschicke› Victoria ist Anwältin in Paris, sie ist alleinerziehende Mutter und führt ein lockeres Sexleben. Auf einer Hochzeit trifft Victoria auf ihren guten Freund Vincent, den sie von da an wegen des Verdachts am Mord an seiner Freundin verteidigen muss. Einziger Zeuge ist der Dalmatiner des Opfers. Durch diesen Fall – und wegen der Bekannschaft zu Sam, einem Klein-Dealer, nimmt das Chaos in Victorias Leben seinen Lauf. (Video: Youtube / vipmagazin) ‹The Birth of A Nation› Nat Turner (Nat Parker) ist Afroamerikaner und lebt zur Zeit der Sklaverei. Er will sich nicht mehr länger von seinen Herren unterdrücken lassen und beschliesst, eine Revolution zu starten. Er befreit weitere Sklaven und richtet die Plantagenbesitzer auf brutalste Weise hin. (Video: Youtube / Kinocheck) Wollen Sie auch Kinoreporter sein? Dann schreiben Sie eine Mail mit Ihren Kontaktdaten an reihe8@telebasel.ch.

