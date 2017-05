Charles Nguela: «Basel ich komme!»

Das mit der englischen Aussprache ist nicht jedermanns Sache und genau dies nimmt sich Charles Nguela zu herzen. Auch andere Klischees spricht der «perfekt pigmentierte» Zürcher in seinem Programm an. Beruflich ist Nguela in Hochform und bereitet bereits sein neues Comedy-Programm vor. Achtung: Basel steht auch auf der Liste!

Charles Nguela wurde in der Schweizer Comedy-Szene zu einer festen Grösse. Seit seinen Auftritten bei SRF und denen im Sportstudio bei der Ski Alpin Weltmeisterschaft noch darüber hinaus. Der 27-jährige läuft auf Hochtouren. Wäre Charles Nguela ein Fussballspieler, würde (noch FC Basel-Trainer) Urs Fischer bekannt geben: dieser Junge braucht eine besondere Manndeckung.

Der sympathische Komiker wohnt zurzeit im Kanton Zürich, jedoch nicht in der Stadt sondern eher ländlich. Früher konnte er sich schlecht vorstellen nicht in einer Stadt zu wohnen, doch jetzt sieht das Ganze anders aus. Er sei auch älter geworden und geniesse den Abstand zur Stadt. Auch einfach mal zuhause die Beine hochlegen, geniesse er sehr. Ruhe für sich und seine Liebsten ist nach wie vor sehr wichtig.

Aber nicht nur ‹Chillen› ist zuhause angesagt, denn er arbeitet zurzeit mit Hochdruck an seiner neuen Show. Was diese alles beinhalten werde, ist noch nicht bekannt und bleibe noch sein Geheimnis. Aber auf was sich Basel bereits jetzt freuen kann, ist, dass er in Basel sicher auf der Bühne mit dem neuen Programm in der Tasche anzutreffen sein wird.

Basel und Charles? Das passt!

Er fühle sich nämlich in Basel pudelwohl und hat zusätzliche Freunde in der Stadt am Rheinknie, auf die er sich immer wieder freue. Aus beruflicher Sicht sei ihm noch viel wichtiger, was das Publikum von ihm halte. Denn Basel sei kein einfaches Publikum, da müsse man schon gut sein. Doch der Saal im Volkshaus tobt! Charles Nguela begeistert auch im Jahr 2017 die Basler und dessen Herzen. Am Ende seiner Show an der Swiss Comedy Night werden alle einzeln aufgerufen. Bei Charles Nguelas Name tobt erneut der Saal.

Bevor es aber an die nächste Tourplanung geht, wird der 27-jährige die Sommerferien kreativ nutzen und zwar mit Kumpel Joel von Mutzenbecher, der ebenfalls in Hochform ist.

Die beiden wollen nach Amerika und dort Urlaub mit dem Beruf verbinden, lernen und kreativ sein. Ebenfalls will man sich auf «Open-Stages» versuchen, heisst auf Bühnen auftreten, wo jeder kann der will und dies im Rahmen der Komik. Bleibt nur zu hoffen, dass es den beiden im Land der unbegrenzten Möglichkeiten nicht allzu sehr gefällt und sie wieder zurück in die schöne Schweiz fliegen.