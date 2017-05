Die Unfallstelle. (Bild: zVg/Kantonspolizei Basel-Stadt)

Basel Unfall folgt auf Unfall

Am 2. Mai 2017 ereignete sich um 14:42 Uhr an der Gärtnerstrasse ein Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einer Fussgängerin. Unmittelbar danach ereignete sich auf der Gegenfahrbahn ein Auffahrunfall zwischen vier PKWs, wie die Kantonspolizei Basel-Stadt in einer Mitteilung schreibt.

Der Auffahrunfall ereignete sich, weil ein Personenwagenlenker, statt auf den Verkehr zu achten, den ersten Unfall ‹begaffte›. Bei den beiden Verkehrsunfällen wurden zwei Per­sonen verletzt. Ein neugeborenes Kind musste zwecks medizinischer Abklärungen ins Universitäts-Kinder­spital beider Basel verbracht werden. Die Gärtnerstrasse musste zwischen dem Wiesendamm und Giessliweg gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Die Tramlinie 8 in Fahrtrichtung Deutschland musste kurz­zeitig unterbrochen und während dieser Zeit durch Busse ersetzt werden. Personen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Verkehrs­polizei, Tel. 061 699 12 12 oder über KapoVrk.VLZ@jsd.bs.chzu melden.

