Star-Regisseur Simon Stone verlässt das Theater Basel

(Screenshot: Telebasel)

Das Basler Publikum liebt ihn. Seine Inszenierungen ‹Engel in Amerika›, ‹John Gabriel Borkman› oder ‹Drei Schwestern› wurden zu Rennern. Nun verlässt Simon Stone als Hausregisseur das Theater Basel, wie das Theater anlässlich seiner Saisonvorschau Herbst/Winter 2017/18 bestätigte. Im Talk vom 3. Mai 2017 spricht Andreas Beck ab 18:40 Uhr über die nächsten Produktionen und seine Zukunft in Basel.

Zwar überzeugte Simon Stone nicht alle Theaterfans: Manche kreideten ihm an, dass er sich herausnahm, Texte von Klassikern wie Ibsen oder Tschechow völlig zu überschreiben. Auch von TV-Soap war die Rede. Aber das Publikum liebte ihn. Welcher Schauspielregisseur schaffte es in den letzten Jahren schon, mit Klassikern die Grosse Bühne wochenlang auszuverkaufen?

Auch die Kritik zeigte sich meistens hingerissen von Simon Stones Arbeiten. Die Sendung Kulturplatz (SRF) stilisierte den in Basel geborenen, mehrfach preisgekrönten Australier zum «Retter des Theaters» hoch.

Am Theater Basel unter der Intendanz von Andreas Beck gelang Stone der internationale Durchbruch. Nun muss also Basel ohne den Publikumsmagneten als Hausregisseur auskommen. Ganz verzichten muss das Basler Publikum aber auf Stone nicht: Alle seine Erfolgsstücke werden in Wiederholung gezeigt. Und zudem ist eine neue Produktion mit Stone als Regisseur, dem Theater Basel und dem Burgtheater Wien in Planung – absehbar für die Spielzeit 2018/19.

Andreas Beck, der Mann mit dem goldenen Händchen

Aber Andreas Beck ist zu sehr Intendanz-Profi, um davon auf dem falschen Fuss erwischt zu werden. Einerseits hat er klingende Namen auch in der neuen Saison verpflichten können: Hans Neuenfels inszeniert erstmals nach zehn Jahren wieder eine Oper am Theater Basel (Lucio Silla, Mozart). Und der in Berlin wohnhafte Basler Dani Levy verantwortet die Regie der ‹Dreigroschenoper› von Bertolt Brecht.

Und Andreas Beck lässt auch heuer wieder den Talent-Generator rattern: Mit den 40 Premieren ab Herbst 2017 präsentiert er neun Uraufführungen und zwei Schweizer Erstaufführungen. Mit seinem Personal beweist er ein goldenes Händchen: Die Hälfte aller Regisseure, die dieses Jahr ans Berliner Theatertreffen eingeladen wurden, arbeiten derzeit am Theater Basel.

Zum Beispiel der Schauspiel-Macher Thom Luz, der im Herbst ‹Leonce und Lena› (nach Georg Büchner) mit eigener Musik vorstellt. Alle Premieren der neuen Saison gibt es hier: theater-basel-premieren-2017_18



Beck will auch Debatte im Haus, politische Debatte: Der Zürcher Tagi-Magi-Journalist Daniel Binswanger soll Abstimmungsdiskussion durchführen. Überhaupt soll die nächste Saison für politische und gesellschaftliche Vorgänge sensibilisieren. Zur Saisonvorschau sagte Beck: «Hier in Europa und in vielen anderen Ländern scheint auf einmal gefährdet, was wir in unserem modernen demokratischen Zusammenleben für garantiert und selbstverständlich hielten». Wer wird da nicht zustimmen?

Wie er seine Wahrnehmung auf den drei Bühnen umsetzen will, erklärt Andreas Beck ab 18.40 Uhr im Telebasel Talk vom 3. Mai 2017 .