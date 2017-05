Dunkle Wolken über dem Parlamentsgebäude in London. (Keystone/AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

International Parlament in London aufgelöst

Gut einen Monat vor der Neuwahl in Grossbritannien ist am Mittwoch, 3. Mai 2017, das Parlament in London aufgelöst worden. Kurz nach Mitternacht verloren die 649 Abgeordneten ihre Rechte als Mitglieder des britischen Unterhauses.

Premierministerin Theresa May wurde im späteren Tagesverlauf bei Königin Elizabeth II. im Buckingham-Palast erwartet, wie die Regierung mitteilte. Die Königin müsse zwar nicht ihre Zustimmung zu der Auflösung geben, werde aber von May auf den neuesten Stand gebracht. Die Neuwahl wird am 8. Juni 2017 stattfinden. Dafür hatte May bereits vor zwei Wochen vom Parlament grünes Licht erhalten. Mehrere Abgeordnete kündigten bereits an, bei der Neuwahl nicht anzutreten. Darunter ist der ehemalige Finanzminister George Osborne. Er ist fortan Chefredakteur der Londoner Zeitung Evening Standard. Auch Douglas Carswell, vor seinem Parteiaustritt vor wenigen Wochen einziger UKIP-Abgeordneter, will sich nicht mehr zur Wahl stellen. Die deutschstämmige Labour-Politikern Gisela Stuart teilte mit, es sei Zeit, den «Staffelstab weiterzugeben». Stuart war eine der führenden Figuren in der Kampagne für den EU-Austritt Grossbritanniens (Brexit). (sda dpa)

