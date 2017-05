Lehrer baute BVB-Bus aus Lego

Der Lego-Bus ist eine exakte Kopie des Originals. (Bild: Andreas Widmer)

In über 250 Stunden Arbeit hat Andreas Widmer aus rund 6'000 Lego-Teilen ein bis ins Detail massstäbliches Modell eines BVB-Busses nachgebaut. Hätten die im Jahr 2015 angeschafften BVB-Busse, die als Vorbild dienten, jedoch einen leicht anderen Grünton erhalten, wäre das Projekt in dieser Form wohl nie zustande gekommen.

Schon in seinen jungen Jahren war er der heute 35-jährige Primarlehrer von Lego fasziniert. Er habe praktisch keine anderen Spielsachen gehabt. Widmer sah jedoch immer einen grösseren Reiz im freien Bauen, anstatt einer Anleitung zu folgen. Insbesondere Fahrzeuge haben es ihm angetan.

Folglich wurden die selbstgebauten Fahrzeuge immer raffinierter und detailgetreuer und so setzte er sich irgendwann den Gedanken in den Kopf, ein perfektes Modell aus Lego zu bauen. Als die BVB im Jahr 2015 neue Busse einführte, war es soweit, Andreas Widmer besorgte sich genügend Legosteine und fing mit dem Bauen an.

Doch des Projekt wäre beinahe geplatzt, sagt Widmer: «Zum Glück waren die neuen Busse wieder normalgrün, […] wären die neuen BVB-Busse mintgrün, hätte ich wohl einen Bus eines anderen Unternehmens gebaut». Dazu muss man wissen, dass Legosteine nicht in allen beliebigen Farben daher kommen. In drei Etappen bestellte er sich rund 8’000 Legosteine, von denen er 6000 verwendete.



















































(Bilder: Andreas Widmer)

«Alles was möglich war, ist aus Lego», sagt der Lego-Virtuose gegenüber Telebasel. Lediglich die Haltestange im Innern und die beleuchteten Anzeigen sind nicht aus den viereckigen Blöcken gemacht.

So ein grosses Projekt sei eigentliche eine einmalige Sache, erzählt Widmer weiter. Jedoch habe der Primarlehrer aus Münchenstein im Hinterkopf bereits die Idee, das Flexity-Tram nachzubauen.