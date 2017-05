Der Angriff geschah im Anschluss an die Vernehmung des Mannes, so das deutsche Polizeipräsidium Freiburg. (Symbolbild: Pixabay)

Region Junger Mann aus dem Aargau attackiert deutschen Polizisten

Ein illegal nach Deutschland eingereister Mann aus dem Kanton Aargau hat am Dienstagabend, 2. Mai 2017, in Rheinfelden D einen Polizeibeamten attackiert und verletzt. Der 24-jährige Somalier hatte sich trotz eines Einreiseverbots in Deutschland aufgehalten.

Der Angriff geschah im Anschluss an die Vernehmung des Mannes, wie das deutsche Polizeipräsidium Freiburg am Mittwoch mitteilte. Der aggressive und uneinsichtige Mann habe den Beamten angegriffen und ihn im anschliessenden Gerangel verletzt. Mit Hilfe von Kollegen konnte der 24-Jährige gemäss Polizeiangaben überwältigt werden. Beim Gang in die Zelle leistete der Mann erneuten Widerstand. Der Somalier aus dem Aargau wurde wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Beleidigung und wegen Verstosses gegen das Aufenthaltsgesetz bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. (sda)

