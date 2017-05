Frauenpower an der Fantasy Basel

Telebasel Glam vom 3. Mai 2017.

Glam war an der Fantasy Basel und traf dort die Schweizer Stuntgirl Bettina Stucki zum Interview. Vorher stand uns aber noch die erst 14-jährige Hattie Gotobed, die unter anderem aus Game of Thrones bekannt ist, für ein Interview bereit.

Sie ist 14 Jahre jung und stand bereits an Sets wie jenes von Game of Thrones. Aber die Liste der jungen Britin ist noch um einiges Länger. Bereits jetzt blickt sie auf eine zehnjährige Karriere als Model und Schauspielerin zurück. Da stellt sich doch die Frage, ob sie überhaupt noch Zeit hat und ihre Kindheit leben kann. Hattie Gotobed antwortet darauf sehr cool: «Ich habe vier Hunde und ein Pferd, mit welchem ich manchmal reiten gehe. Sonst hänge ich mit Freunden ab oder gehe ins Kino».

Per Zufall zum Traumjob

Mit Bettina Stucki besuchte auch eine Schweizer Prominenz die Fantasy Basel. Sie arbeitet auf Sets wie der Bestatter oder hat auch in Deutschland schon so einige Stuntszenen gedreht. Schon als kleines Mädchen zog sich Stucki sportlich an und spielte lieber Fussball und machte Judo. Doch nur per Zufall kam die zweifache Mutter dann zu ihrem Traumjob. Das Schweizer Fernsehen rief zu einem Casting auf, für welches sich Bettina Stucki nach langem überlegen anmeldete. Nun arbeitet sie als Stuntfrau – und dies sehr erfolgreich.