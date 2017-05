Feuer, Mord und Unfall

Der Telebasel Report vom 3. Mai 2017.

Wenn es kracht auf der Autobahn, irgendwo ein Haus in Flammen aufgeht oder Unwetter ganze Dörfer zerstören, dann ist Blaulicht-Reporter Beat Kälin meist nicht weit. Er beliefert praktisch sämtliche Fernsehstationen der Schweiz regelmässig mit Unfall-Material. Der Report hat den Kameramann einen Tag begleitet.

«Schnitt-Mobil», nennt Beat Kälin sein Einsatzfahrzeug. Ausgebaut hat er es selbst, mit verschiedenen Schubladen für seine Kameras, einem Platz für seine Drohne und – einem voll-ausgerüsteten Schnittplatz. Wenn es mal schnell gehen muss, und das muss es eigentlich immer, dann schickt Kälin sein Videomaterial direkt aus seinem Auto in die Fernsehstudios der Schweiz.

Netzwerk als Kapital

Kälin, 33 ist der bekannteste Blaulicht-Reporter der Schweiz. Für seinen Arbeitgeber Kameramann.ch ist er einzig und allein dafür zuständig, Bilder von Unfallstellen, Bränden und sonstigen Schäden einzufangen – halt immer da, wo Polizei und Feuerwehr im Einsatz stehen. Und Kälin macht das mittlerweile so gut, dass nebst sämtlichen Regionalfernsehen auch das Schweizer Fernsehen SRF sowie deutsche Stationen wie RTL, ARD oder N24 regelmässig Material von ihm beziehen.

Etwa fünf bis sieben Mal pro Woche rückt Kälin mit seinem Schnitt-Mobil aus. Entweder aufgrund einer Agenturmeldung, einer Polizeimeldung oder, wie meistens, aufgrund eines Hinweises aus seinem Netzwerk. Dieses besteht aus zahlreichen Feuerwehr-Kollegen, Polizeisprechern, Journalisten-Kollegen und sonstigen Menschen, denen der umtriebige Thurgauer in seinem Leben schon begegnet ist: «Mein Netzwerk ist mein Kapital», sagt Kälin. Dessen Pflege widmet er deshalb auch viel Zeit: «Ich besuche pro Jahr alleine 60 Feuerwehr-Übungen im ganzen Land, schüttle dem Kommandanten die Hand und frage, wie es so geht». Nicht selten erhält er als Dank auch mal eine SMS, wenns irgendwo brennt. Und wenn nicht, dann kennt man Kälin wenigstens schon, wenn er an einem Unfallort auftaucht.

90‘000 Kilometer pro Jahr

Pro Jahr spult Kälin so rund 90‘000 Kilometer ab, aber nur etwa die Hälfte davon ist rentabel: «Ich komme oft auch ohne Bilder zurück, weil ich zu spät war, weil am Ende doch nichts war, weil sonst etwas nicht geklappt hat – aber das ist halt der Preis dafür, dass ich bei der anderen Hälfte als erster vor Ort bin». Das unterscheide Kälin denn auch von seinen Journalisten-Kollegen. Während diese oftmals viel Zeit mit telefonischen Abklärungen verlieren würden, rücke Kälin beim kleinsten Verdacht einfach einmal aus und nimmt ein Scheitern konsequent in Kauf.

Wie ein Tag im Leben von Beat Kälin so abläuft erfahren Sie im Telebasel Report.