Bacsinszky im Achtelfinal ausgeschieden

Timea Bacsinszky erlebte in Rabat eine Enttäuschung.(Archivbild: Keystone)

Timea Bacsinszky scheidet beim Sandturnier von Rabat im Achtelfinal aus. Sie unterliegt der 18-jährigen Amerikanerin Catherine Bellis nach über drei Stunden Spielzeit mit 7:6 (7:3), 5:7, 5:7.

In allen Sätzen geriet Bacsinszky (WTA 27), die im letzten Jahr in der marokkanischen Hauptstadt ihren vierten Karrieretitel gefeiert hatte, gegen den stark aufspielenden Teenager aus Kalifornien mit Break in Rückstand. Jedes Mal konnte sich die Titelverteidigerin aber zurückkämpfen, den ersten Umgang gewann sie nach zwei abgewehrten Satzbällen und auch in den folgenden Umgängen hatte sie ihre Chancen. Bellis, als Weltranglisten-57. die neuntbeste Amerikanerin auf der Tour, machte vor allem eines besser: Sie nutzte ihre Möglichkeiten konsequenter. Bacsinszky verwertete von 26 Breakchancen nur deren sechs.

Die 27-jährige Lausannerin bestritt in Rabat ihren ersten Turniereinsatz im Einzel seit Mitte März. Damals hatte sie mit Handgelenks-Problemen im Achtelfinal aufgeben müssen. Weiter geht es für sie beim am Wochenende beginnenden Turnier von Madrid.

(sda)