Alles rund ums Tanzen – und das vier Tage lang!

Die 12. Ausgabe des Tanzfests Region Basel findet vom 4. bis 7. Mai 2017 statt. (Bild: Facebook/Tanzfest Basel)

In der Region Basel wird bald so richtig getanzt - und zwar ganze vier Tage lang. Vom 4. bis 7. Mai 2017 wird das Tanzbein auf diversen Bühnen und öffentlichen Plätzen geschwungen. Neben Aufführungen und Projekten gibt es am diesjährigen Tanzfest zudem das erste Mal eine Tanzparade, die verschiedene Tanzstile einbindet. Hier gibt es das Programm des viertägigen Festes.

Donnertstag, 4. Mai

(Bild: Tanzfest Regio Basel / Gregory Batardon) Apéro Im Anschluss an den Flashmob und den wilden Tanz folgt der Eröffnungsapéro in der Kaserne Basel. Gestartet wird dort um 20 Uhr.

Link, Tanz- und Luftartistikvorstellung

Am Freitag geht das Tanzfest weiter mit einem kritisch-spielerischen Stück über virtuelle Vernetzung, Freundschaft, Interaktion und Kommunikation. Ein Stück der Primarschule Peter. Die Aufführung startet um 14 Uhr im Kannenfeldpark, bei Schlechtwetter findet das Ganze im Petersschulhaus statt.

(Bild: Tanzfest Region Basel / David Bourgeade)

The Yellow Space

Ein kleines Quadrat auf dem Boden eines öffentlichen Platzes. Es soll mit den vorbeigehenden Passanten interagieren und ihnen die Möglichkeit bieten, bei der Performance mit zu machen. Jasminka Stenz und Diethild Meier bewegen sich zusammen – für die Musik sorgt Tobias Giezendanner. Die etwas spezielle Performance startet um 15 Uhr auf dem Barfüsserplatz – mitmachen darf jeder!

Cover

Zwei Gestalten gehen auf einen Brunnen zu: Sie tragen mit Schwämmen bestickte Neoprenanzüge. Sie steigen in den Brunnen und tanzen darin. Dann machen sie sich auf den Weg zum nächsten Brunnen – dabei entsteht durch die nassen Schwämme ein «vergängliches Gemälde». Das nasse Spektaktel beginnt um 15:30 Uhr auf dem Barfüsserplatz.

‹Les métamorphoses du cercle›

In ‹Les métamorphoses du cercle› begegnen sich Tanz und Skulptur. Die stetige Wandlung des Kreises wird zu einer Abfolge von symbolischen Handlungen, die eine Form wandelt sich in die nächste um. Ein Gedankenexperiment, das vom amerikanischen Philosophen John Searle formuliert wurde.

Die Show findet im Kunsthaus Baselland in Muttenz statt und startet um 17 Uhr. (Bild: Tanzfest Region Basel) Tenguerengue, Sol Bilbao Lucuix

Im 20-minütigen Stück der Künstlerin Sol Bilbao Lucuix begegnen sich zwei Tänzer in einem dunklen Raum und bringen sich gegenseitig immer wieder in ein instabiles Gleichgewicht. Die Vorstellung findet um 18 Uhr im ROXY in Birsfelden statt. Es gibt eine limitierte Anzahl Plätze mit dem Tanzfest-Pass und sind ausschliesslich an der Abendkasse erhältlich.

(Video: vimeo)

The Wanderers Peace

Am Freitagabend um 19 Uhr gibt es im ROXY in Birsfelden die Aufführung eines dokumentarischen Stücks über das Leben der deutschen Tänzerin und Choreografin Beatrice Cordua. Die Portraitierte zeichnet selbst Ihre Biografie in Anekdoten und Erinnerungen an Ihre lange Karriere nach. Mit sprachlichen und tänzerischen Mitteln zeigt Sie die Veränderungen Ihres Körpers auf und lässt einen Teil Ihrer Tanzgeschichte wieder aufleben.

Tanzkurse

Am Samstag kann man im Rahmen des Tanzfests zwischen 10 und 20 Uhr an insgesamt 27 verschiedenen Tanzkursen teilnehmen. Ob für Jung oder Alt, ob Ballet oder Line Dance, ob Street Dance oder Tango – da ist für jeden etwas dabei. Eine Übersicht über alle Kurse gibt es hier.

Öffentliches Profitraining:

Neben dem Selber-Tanzen, kann man am Samstag aber auch den Profis beim Training zuschauen. Auf dem Barfüsserplatz trainieren Basler BühnentänzerInnen um 11 Uhr. Das Profitraining Basel ist ein unabhängiges Tanztraining, das seit 2008 vom Tanzbüro Basel angeboten wird. Bei schlechtem Wetter findet das Training im Chronos Movement Studio statt.

(Bild: Tanzfest Region Basel / Brigitte Fässler)

Open Space Barfi

Der Barfi wird am Samstag ab 13 Uhr zum ‹Open Space› für verschiedene Tanzdarbietungen, zum Zuschauen oder zum Mitmachen. Das Programm: 13:00: Butoh

13:45: Pizzica Pizzica, Manu Art

14:10: Tango, Plan T

14:40: Zeitgenössische Performance, Lena Boss und Sam Fischer

15:00: Scottish Country Dance Group Basel

15:30: Zeitgenössische Performance, Anna Tschannen und Monika Seeholzer

15:45: Forro

16:30: Indischer Tanz, Tanzschule Kalasri ‹Tondorunderond› Nach dem Open Space folgt der ‹Tondorunderond›. Dies ist ein Kreistanz, bei dem jeder mitmachen darf. Die Teilnehmer lernen dabei ein paar einfache Schritte zu Livemusik und tanzen mit-, für- oder gegeneinander. Los geht’s auf dem Barfüsserplatz um 17:30 Uhr. ‹Home› – Ein Tanz-Vermittlungsprojekt Was ist Heimat? Was bedeutet der Begriff für junge Menschen? Ist es der Ort, an dem man lebt, oder der, an dem man geboren wurde, oder ist Heimat heutzutage an keinen Ort mehr gebunden? Im Rahmen der ersten ‹TANZAKADEMIE BASEL› beschäftigten sich drei Schulklassen während einem halben Jahr mit dem Thema Heimat. ‹HOME› setzt persönliche, kleine Geschichten von jungen Menschen in Bewegung um und untersucht tänzerisch, was es heutzutage bedeutet, nach Heimat zu suchen. Das Resultat gibt es am Samstag ab 19 Uhr in der Reithalle zu sehen. ‹Satyagraha› Die Oper ‹Satyagraha› wird am Samstag um 19:30 Uhr im Theater Basel aufgeführt. ‹Satyagraha› bedeutet ‹Kraft der Wahrheit›. Unter diesem Titel entwickelte Mahatma Gandhi seine Idee des gewaltlosen Widerstands. Bevor er die politische Weltbühne betrat, verbrachte er prägende Jahre in Südafrika, wo er unter dem Eindruck von Diskriminierung und Unrecht lebte. Sidi Larbi Cherkaoui interpretiert die Oper ‹Satyagraha› des amerikanischen Komponisten Philip Glass zusammen mit Solistinnen und Solisten des Theater Basel und seiner Kompanie Eastman neu. ‹Human BeatBox, Cie zeitSprung› Man schlendert durch die Stadt und plötzlich hört man ein Geräusch, einen Klang. Und dann merkt man, dass man mitten in einer Klangsymphonie gelandet ist. Die Geräusche und Klänge bauen einen Rhythmus auf, werden zu einem Song und dann auch zu einem Tanz. So wird ‹Human BeatBox, Cie zeitSprung› beschrieben. Das Ereignis findet am Samstag um 20:30 Uhr im Keck Kiosk statt. (Bild: Tanzfest Regio Basel / Philip Amann) Copy & Dance, Party Copy & Dance ist die ultimative Choreoparty mit ungewissem Ausgang: Tina Pfurr und Anna Zett entführen die Anwesenden in die Welt des Musikvideos – mit aufgepimpten Choreografien für Beyoncé, Britney & Co. Das Ereignis mit den absurden Choreografie-Galaxien startet um 22 Uhr und findet in der Kaserne Basel statt. (Bild: Tanzfest Region Basel / Brigitte Fässler)

Tanzfilme

Am Sonntag muss man nach dem vielen Tanzen vom Samstag nicht unbedingt nochmals das Tanzbein schwingen. Auch einen gemütlichen Filmtag kann man sich am Tanzfest machen. Im ersten Filmblock um 11 Uhr im kult.kino atelier wird der Tanzfilm ‹Womb› in 3D gezeigt. Der Film lässt die Zuschauenden in seine innovative räumliche Erzählweise eintauchen. Kamerafahrten und atmosphärische Klänge des Komponisten Franz Treichler begleiten den Tanz von Susana Panadés Diaz, Martin Roehrich und Gilles Jobin durch das leuchtende Setdesign der Künstlerin Sylvie Fleury. Nach dem Film kann man auch noch mit Gilles Jobin sprechen.

Danach wird der Film ‹Tanzspuren. Eine Oral History der Schweizer Tanzgeschichte› gezeigt. Der Film widmet sich den Persönlichkeiten, die die Schweizer Tanzgeschichte geprägt haben.

Um 14 Uhr geht es dann weiter mit dem zweiten Tanzflimblock. In der Dokumentation ‹Rosas danst Rosas› erlebt der Zuschauer Spannung durch wechselnde Raumansichten gepaart mit wechselnden choreografischen Konstellationen.

Um 15 Uhr wird der Tanzfilm von Boris Charmatz ‹Les Disparates› gezeigt. Dort wird mit den Konventionen gebrochen: Zeitsprünge zerstückeln das Solo von Boris Charmatz und katapultieren ihn an verschiedenste Orte: Ob ans Meer, auf eine Strasse, in eine Fabrik oder eine Bar. Der letzte Tanzfilm ‹Bödälä› wird um 15:40 Uhr gezeigt. Ausgehend vom Bödelen in der Innerschweiz begibt sich der Film auf eine Reise zu Stepptanz, Flamenco und Irish Dance. Der Film begegnet leidenschaftlichen Menschen, die im Rhythmus ihrer Füsse Freude, Lust und Trauer ausdrücken.

Tanz der Kulturen

Das Union Kultur- und Begegnungszentrum ist bereits zum zweiten Mal beim Tanzfest dabei. Tänze aller Kulturen werden dort getanzt. Von Afro-Dance über Flamenco bis hin zum Schweizerischen Volkstanz ist alles dabei. Am Sonntagnachmittag um 14 Uhr präsentieren die Kinder- und Jugendtanzgruppen Tänze aus verschiedenen Kulturen – Mittanzen ist erlaubt.

(Bild: Tanzfest Region Basel / Brigitte Fässler)

Breaking Battle

Anchliessend, um 17 Uhr, findet im Union ein Breakdance-Battle statt. Entstanden ist diese Tanzform vor über dreissig Jahren in New York in der Bronx. Bandenkriege zwischen Bevölkerungsgruppen begannen durch die Hip Hop Kultur als Tänze auf Partys ausgetragen zu werden – sogenannte ‹Battles›. Erfahrene B-boys formen die Jury und bestimmen die Gewinner der Battles.

‹Home› – Ein Tanz-Vermittlungsprojekt

Die Aufführung der Tanzakademie Basel über die Heimat (siehe Programm Samstag) findet auch am Sonntag nochmals statt. Wieder in der Kaserne Basel, um 18 Uhr.

‹In/Utile – Incorporer›

Zum Abschluss des Tanzfests gibt es ein experimentelles Tanzprojekt. In einer Zeit, in der die Menschen mit Iphones und VR-Brillen die totale Immersion erfahren können, widmet sich der Choreograf Foofwa d’Imobilité der scheinbaren Gegensätzlichkeit zwischen aktiver Körpererfahrung und passiver Rezeption. Das Publikum wird auf zwei Theaterräume verteilt: Im einen Raum wird das Theaterlicht für die Tänzerinnen und Tänzer gesteuert, im anderen Raum steuern Lichtbrillen die Gedanken der Zuschauerinnen und Zuschauer. Gemeinsam mit den Tänzern erinnern sich die Zuschauer an die Geschichte des eigenen Körpers und an die Geschichte von Choreografie und Kultur. Das Tanzprojekt startet um 19:30 Uhr in der Kaserne Basel, Tickets in limitierter Zahl sind an der Abendkasse erhältlich.

Danach folgt der Abschlusstrunk – und dann sind die vier Tage voller Tanz und Bewegung auch schon wieder vorbei.