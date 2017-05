Timea Bacsinszky gelingt der Start beim Sandplatzturnier in Rabat. (Bild: sda)

International Souveräner Sieg von Bacsinszky in Rabat

Timea Bacsinszky startet erfolgreich in das Sandplatz-Turnier in Rabat. Die als Nummer 2 gesetzte Schweizerin bezwingt in der Startrunde die Schwedin Johanna Larsson 6:3, 6:1.

In der 2. Runde in der marokkanischen Hauptstadt trifft die Schweizer Weltnummer 27 auf die Amerikanerin Catherine Bellis, welche im WTA-Ranking auf Rang 59 liegt. Im Gegensatz zu Bacsinszky unterlag Conny Perrin in der ersten Runde der topgesetzten Anastasia Pawljutschenkowa mit 2:6, 6:7 (6:8). Perrin, die sich ohne Satzverlust über die Qualifikation in die Hauptrunde gekämpft hatte, kam erst spät im ersten Durchgang zu einem Erfolgserlebnis, als sie der Nummer 16 der Welt beim Stand von 0:5 den Aufschlag abnehmen konnte. Im zweiten Satz hielt die 26-jährige Neuenburgerin besser dagegen. Auf ein Break der Russin zum 1:2 konnte sie reagieren und schaffte den Servicedurchbruch zum 4:4. Im Tiebreak gelang es Perrin trotz einer 3:0- und 5:3-Führung nicht, einen Entscheidungssatz gegen die Russin zu erzwingen. (sda)

