Schwarzer Block soll hinten anstehen

Der Telebasel News Beitrag vom 2. Mai 2017.

Der 1.Mai-Umzug fand in Basel nicht nach dem Wunsch des Organisations-Komitees statt: Der sogenannt Schwarze Block stellte sich an die Spitze des Zugs. Gewerkschaften, SP und Grünes Bündnis folgte in gebührendem Abstand. Sie wollen nächstes Jahr die vereinbarte Reihenfolge durchsetzen.

Der sogenannt Schwarze Block kündete schon Tage zuvor seinen Anspruch an, am 1. Mai 2017 den Demonstrationszug anzuführen, und setzte dies dann auch durch. Die Organisationsleitung verzichtete auf eine offene Konfrontation. So liefen am 1. Mai etwa 200 schwarzgekleidete Personen an der Spitze des Zugs, bevor der grosse Zug von etwa 2’000 mit Gewerkschaften, SP, Grünem Bündnis und weiteren Organisationen folgten. Zudem kritisierte der Schwarze Block die Politik der SP, und verunglimpfte die Partei als etablierte und bürgerliche Organisation. Der neuamtierende Präsident der SP, Pascal Pfister, kommentiert den Umzug: «Wir sind gar nicht zufrieden. Wir als grosse Partei, die seit Jahren beteiligt ist am 1.Mai-Komitee, sind diesbezüglich hintergangen worden. Damit sind wir nicht einverstanden, und wir wollen, dass es nächstes Jahr anders wird.»

Pascal Pfister, Präsident SP Basel zum 1. Mai-Umzug:

Auch aus Sicht der Organisationsleitung will Toya Krummenacher, Co-Präsidentin des Basler Gewerkschaftsbundes, wieder die altbewährte Reihenfolge: «Zuvorderst läuft das Transparent des Gewerkschaftsbundes, danach reihen sich die Gewerkschaften ein, dann Parteien und weitere Organisationen. Das ist seit Jahren so und hat bislang auch nie zu Diskussionen geführt.»

Anonyme Revolutionäre

Das Organisationskomitee der 1.Mai-Demonstration will sich mit dem Revolutionären Bündnis zusammensetzen. Keine leichte Aufgabe, das der Schwarze Block bislang anonym bleiben will. Es kursieren lediglich einige Email-Adressen. Auf Anfragen von Telebasel hat der Schwarze Block bis jetzt nicht reagiert. Toya Krummenacher sagt, dass der 1.Mai-Umzug missbraucht worden sei: «Ich meine, an der 1.Mai-Demonstration sollen diejenigen im Zentrum stehen, die sich täglich als Gewerkschafter und Gewerkschafterin im Betrieb exponieren.»

Toya Krummenacher, Präsidentin Basler Gewerkschaftsbund, über die Organisation der 1.Mai-Demonstration 2018:

Doch Gewerkschaften und SP wollen sich einer Diskussion über Inhalte nicht verschliessen. Immerhin hat die Organisationsleitung den Deutschen Wirtschaftswissenschaftler Heiner Flassbeck als Hauptredner eingeladen, und der kritisierte die Politik der Sozialdemokraten lautstark. Es müsse wohl vor allem die Politik der Deutschen Sozialdemokraten sein, bemerkt Pascal Pfister gegenüber Telebasel.