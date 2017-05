Rote Köpfe bei ‹Die Bachelorette›

Der Rheinfelder Davide sorgt in der zweiten Folge von ‹Die Bachelorette› für viele rote Köpfe. (Screenshot: 3+)

‹Die Bachelorette› startete in die nächste Runde. Harte Challenges, Alphamännchen-Streit und romantische Momente - das Rennen um Elis Herz hat begonnen. 18 Männer sind noch dabei - darunter der Rheinfelder Davide und der Laufner Nunzio. Und gerade Davide sorgt für so manchen Aufreger und so manche Überraschung.

Am ersten Tag der zweiten Runde steht die erste Challenge an. «Ich lasse mich mal überraschen, was die Bachelorette mit uns vor hat. Sicher etwas Sportliches», sagt der Rheinfelder Davide selbstbewusst. «Und das ist genau mein Ding.» Und auch der Laufner Nunzio (34) ist bereit: «Ich gebe Vollgas, ich lasse nicht locker».

Harte Probe für Nunzio

Die Challenge besteht aus einem Beach-Triathlon. Alle geben Vollgas. Doch dann kommt der Schock: Der Baselbieter Nunzio bricht am Ziel zusammen. Eli schickt ihn zur Sicherheit ins Spital.

(Video: 3+)

Später kommt die Entwarnung: Er sei wegen Sauerstoffmangels zusammengebrochen. «Ich hoffe, dass ich wieder voll fit für die Bachelorette kämpfen kann. Wie ich mich auch gestern bis zum Ziel durchgekämpft habe, werde ich mich auch jetzt durchkämpfen», sagt der Laufner.

Davide auf Hochtouren

Die besten Fünf der Strand-Challenge werden belohnt: Sie dürfen am Abend bei der Beach-Party mit der 28-jährigen Traumfrau dabei sein – der allerbeste gewinnt sogar ein Einzeldate. Davide ist einer der fünf Glücklichen: «Ich bin ehrgeizig. Darum habe ich alles gegeben».

Die Gewinner geniessen die Beach-Party mit Eli in vollen Zügen. Und Davides Machogehabe kann endlich noch mehr zum Vorschein kommen: «Ja, die ‹Bachi› tanzt gut, sie hat ein gutes Taktgefühl. Ich war natürlich der Leader, so wie sich das gehört als Mann. Das hat ‹gematcht›, definitiv», sagt Davide selbstbewusst wie immer.

(Video: 3+)

Aber dann ist der Spass auch schon vorbei, denn der Challenge-Gewinner Lukas und Eli verschwinden zu ihrem Einzeldate. Und Davide? Der hält offenbar nichts von Lukas, eine Konkurrenz sieht er in ihm ganz und gar nicht: «Es ist gut, dass sie das Einzeldate mit Lukas hat. Dann merkt sie, was für eine Gurke er ist». Eli sei einfach eine Nummer zu gross für Lukas, so Davide: «Der muss zuerst in die Migros ein paar Eier kaufen gehen, dann kann er mithalten».

Es bleibt nicht das einzige Mal, dass Davide mit anderen Kandidaten zusammenstösst. In der Luxusvilla kommt es zu einem regelrechten Alphamännchen-Krieg. Rote Köpfe waren zu sehen – nicht nur wegen des Sonnenbrandes.

(Video: 3+)

Leidenschaftliche Fleischesserin trifft auf Veganer

Ob es Davide gefällt oder nicht – Lukas hat Eli bei der Challenge totaaaal überzeugt und das Einzeldate gewonnen. Doch dann scheint etwas schief zu laufen: Lukas ist überzeugter Veganer, ist engagiert im Tierschutz. Eli hingegen ist eine «leidenschaftliche Fleischesserin», wie sie von sich selber sagt. Kann das zwischen den beiden klappen? Ja, sagt Lukas, doch es lässt sich raushören, dass er Eli gerne umstimmen möchte. Ob das mal gut geht…

Das perfekte Date

Am nächsten Tag müssen sich dann auch die Verlierer des Vortags beweisen. Auch ihnen steht ein Triathlon bevor – gäääähn. Tauziehen, Bogenschiessen, Kokosnüsse halten – wieder ein meeega harter Kampf. Der Gewinner Babak sichert sich dann ein romantisches Einzeldate mit Eli. Champagner, Lachen, tiefe Blicke und auch tiefe Gespräche – ein rundum schöner Abend. Eli gefällt die feinfühlige, emotionale Art von Babak, sagt sie.

(Video: 3+)

Der erste Kuss

Am nächsten Tag bekommt Davide beim Motocross-Rennen nochmals die Chance, Eli im Gedächtnis zu bleiben. Am Abend zuvor sagte Eli gerade noch, arrogante Typen könne sie gar nicht ertragen – beideutet das vielleicht das Aus für Davide? Der 40-Jährige ist aber überzeugt von sich und will zeigen, dass er was drauf hat. Davide gibt Vollgas auf dem Motorrad – und schafft die Bestzeit. Er kostet seinen Sieg in vollen Zügen aus und duscht auch gleich im Sekt.

(Video: 3+)

Und dann folgt der Siegeskuss: Und dies ist der erste Kuss der Staffel! Davide konnte Eli wohl wirklich überzeugen – warum auch immer…

(Video: 3+)

Die erste Rose

Mit seiner rasanten Fahrt und dem Kuss konnte Macho-Davide Elis Herz vielleicht wirklich gewinnen: In der Nacht der Rosen gibt sie dem Rheinfelder sogar die erste Rose. Davide bleibt selbstsicher: «Den ersten Kuss habe ich schon bekommen. Ich freue mich auf den nächsten», sagt er zu Eli.

Natürlich erhält auch der romantische, feinfühlige Einzeldate-Babak eine Rose. Und auch der Laufner Nunzio kommt eine Runde weiter.

(Video: 3+)

Und was ist mit Veganer-Lukas? Ja, auch er kommt eine Runde weiter – aber nur knapp. Eli hofft weiter auf irgendwelche Gemeinsamkeiten zwischen ihr und Lukas.

Nicht weiter kommen Giuseppe und Noël. Die insgesamt 16 restlichen Männer dürfen in der nächsten Runde dann weiter unter der Sonne Thailands um das Herz der Bachelorette kämpfen.