Favorit Macron schoss gestern scharf gegen seine Kontrahentin und deren Partei. (Bild: keystone)

International Macron und Le Pen im Wahlkampfendspurt

Wenige Tage vor der Stichwahl der französischen Präsidentenwahl hat der Favorit Emmanuel Macron mit drastischen Worten vor seiner rechtspopulistischen Gegnerin Marine Le Pen gewarnt. Ihr Front National sei «die Partei des Anti-Frankreichs» und strebe den Zusammenbruch des Landes an, sagte Macron am Montag, 1. Mai 2017, vor Tausenden Anhängern in Paris.

Der sozialliberale frühere Wirtschaftsminister kritisierte scharf den von Le Pen angestrebten Austritt aus der EU und der Eurowährung. «Sie nutzen die Wut, propagieren Lügen, stacheln Hass an, schüren Spaltungen.» Le Pen und Macron treffen am Sonntag (7. Mai 2017) in der Wahl-Endrunde aufeinander. Umfragen zufolge dürfte Macron das Rennen klar für sich entscheiden. Macron laut Umfrage vorn In einer am Montag veröffentlichten Erhebung des Instituts Ifop für die Zeitung ‹Paris Match› entfielen 59 Prozent der Stimmen auf Macron und 41 Prozent auf Le Pen. Im Vergleich zur Ifop-Umfrage vom 28. April konnte Le Pen allerdings einen Punkt aufholen. Beide Kandidaten versuchten am Montag, unentschlossene Wähler für sich zu gewinnen. Macron sagte in Paris, die Stichwahl zwischen ihm und Le Pen werde Frankreichs Zukunft für Jahrzehnte entscheiden. Es gebe die Verantwortung, «unsere Demokratie, unsere Republik zu beschützen». Le Pen warf bei einer Wahlveranstaltung in Villepinte bei Paris dem EU-freundlichen Macron vor, die Finanzwelt und die Globalisierung zu vertreten: «Ich rufe Euch auf, die Finanz, die Arroganz und die Herrschaft des Geldes zu verhindern», rief sie Tausenden Anhängern zu. Zusammenstösse Am Rande von Kundgebungen zum 1. Mai in Paris kam es am Montag zu Zusammenstössen. Laut Innenministerium wurden vier Polizisten verletzt. Die Sicherheitskräfte seien unter anderem mit Brandsätzen beworfen worden, teilte die Polizei mit. In Paris kamen rund 30’000 Menschen zu verschiedenen Demonstrationen zusammen, landesweit waren es nach offiziellen Angaben mehr als 140’000. Gewerkschaften und linksgerichtete Gruppen die dazu aufgerufen hatten , bei den Kundgebungen gegen den rechtsextremen Front National zu protestieren. (sda)

