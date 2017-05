«Gesetzesänderung kehrt den Grundsatz um»

Der Telebasel News Beitrag vom 1. Mai 2017.

Ein breit gefächertes Komitee mit Vertretern aus sieben Parteien (BDP, CVP, FDP, Grüne, SP und SVP) und verschiedenen Organisationen aus dem Bereich der Suchtprävention hat heute für ein Nein am 21. Mai zur Änderung des Gastwirtschaftsgesetzes geworben.

Alkohol in Jugendzentren ist in Basel verboten. Und wenn es nach dem Komitee gegen die Änderung des Gastwirtschaftsgesetzes geht, soll das auch so bleiben. Heute hat das politisch breit gefächerte Komitee seine Argumente vorgestellt.

«Wir wehren uns gegen diese Gesetzesänderung, weil sie den Grundsatz umkehrt», so Alex Klee, Präsident Verein für Suchtprävention. Der Grundsatz ist, dass bis anhin Jugendzentren alkoholfrei waren und der Ausschank nur zu gewissen Anlässen gestattet war. Jetzt solle es umgekehrt gehandhabt werden.

Jugendliche sollen unter anderem durch das Verbot auch auf die negativen Auswirkungen von Alkohol sensibilisiert werden. Denn die Zahlen sind erschreckend: 250’000 Menschen sind in der Schweiz alkoholabhängig und rund 500’000 Menschen leiden unter den Alkoholproblemen von Angehörigen. Die Dunkelziffern dürften aber noch höher sein.

Am 7. Dezember 2016 hatte der Grosse Rat das Gastwirtschaftsgesetz geändert. Das bisher geltende Verbot des Alkoholverkaufs in Jugendzentren wurde damit aufgehoben. Das Gesetz verbietet aber weiterhin den Alkoholausschank in Schulen und in Schwimmbädern.

Gegen den Grossratsbeschluss wurde das Referendum ergriffen. Innert kürzester Frist wurde es von über 4 400 Stimmberechtigten unterschrieben. Sie kommen aus allen politischen Lagern und Gesellschaftsschichten. Sie wollen am bisherigen Grundsatz ‹Jugendzentren sollen alkoholfrei sein› festhalten. Das letzte Wort hat das Stimmvolk am 21. Mai.