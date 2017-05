Fluch der Karibik-Star an der Fantasy

Telebasel Glam vom 2. Mai 2017.

Martin Klebba war zu Gast an der Fantasy Basel. Gleich an allen drei Tagen stand der Hollywoodschauspieler den Gästen zur Verfügung. Aber auch als Stuntman arbeitet der 47-jährige US-Amerikaner. Die meisten kennen ihn aber durch von den Filmen der ‹Pirates of the Caribbean›-Serie als Marty.

Martin Klebba ist ein US-Amerikanischer Schauspieler und Stuntman. Der 47-jährige war zu Gast an der Fantasy Basel, wo er für die Fans Autogrammkarten und Fotoshootings machte. Die Reaktionen der Fans waren alle gleich: «Dä isch sooo cool!»

Der Charmebolzen nahm sich nämlich reichlich Zeit und witzelte mit den Gästen rum. Man merkte, er hatte Spass in der Rolle des Special Guests. In den Fluch der Karibik-Filmen eroberte er einen Platz in den Herzen der Fans. Dort spielte er den kleinen quirligen Piraten mit einem kleinen spitzen Bart.

In der Piratenserie trägt er Schlüssel um seinen Hals, welche symbolisch Beziehungen darstellen:

Auch im Privatleben schreibt Martin Klebba Beziehung gross. Denn für ihn ist seine Familie sehr wichtig, wie er Telebasel erzählt.

Gefährliche Stunts

Aber nicht nur als Schauspieler machte sich Klebba einen Namen, sondern auch als Stuntmant. So zum Beispiel im Film ‹Project X›. Eine Szene blieb ihm besonders in Erinnerung. So sieht der gefährlichste Stunt von Klebba aus:

(Video: Youtube)

Hoffentlich weniger gefährlich waren seine jüngsten Dreharbeiten in Australien. Die Rede ist vom neusten Streifen aus der Reihe: ‹Pirates of the Caribbean – Salazars Rache›.

Im Interview mit Glam erzählt Martin Klebba vom fünften Teil, der ab dem 25. Mai 2017 in den Schweizer Kinos zu sehen sein wird.