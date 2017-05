Basler kämpft gegen EU-Waffengesetz

Der Telebasel Talk vom 2. Mai 2017 mit Roberto Piccinno.

Nach den Terroranschlägen in Paris verschärfte die EU ihr Waffengesetz, das die Schweiz als Schengenmitglied übernehmen müsste. Dagegen laufen Schützenvereine und rechtsbürgerliche Kreise Sturm. Tausende unterstützen die Aktion ‹Finger weg vom Schweizer Waffengesetz!› - unter ihnen der Basler Roberto Piccinno. Im Talk vom 2. Mai 2017 erklärt er ab 18:40 Uhr, ob er das Schengen-Abkommen kündigen will.

Grundsätzlich ist die Schweiz zur neuen Waffenrichtlinie verpflichtet, die die EU-Staaten am Dienstag letzter Woche in Luxemburg definitiv beschlossen. Bis in zwei Jahren muss sie ins Schweizer Gesetz übernommen sein. So. Aber so glatt wird das nicht gehen.

Nicht nur SVP-Politiker haben erbitterten Widerstand angekündigt. Über 9’300 Personen haben innerhalb der letzten vier Wochen einen offenen Brief an den Bundesrat und an die Parlamentsmitglieder unterschrieben, der sich gegen eine Verschärfung des Schweizer Waffengesetzes wehrt. Zur Aktion ‹Hände weg vom Schweizer Waffengesetz!› gehört auch der Basler Roberto Piccinno.

Das neue Waffengesetz würden die vielen Schützinnen und Schützen hierzulande durchaus im Alltag bemerken. Wer eine Waffe kaufen will, müsste einem Verein angehören. Der Privatbesitz automatischer Feuerwaffen, halbautomatischer Langwaffen mit mehr als 10 Schuss Magazingrösse und von Kurzwaffen mit mehr als 20 Schuss-Magazinen würde verboten. Ein medizinisches Attest müsste beibringen, wer eine halbautomatische Waffe erwerben will. Eine EU-weite Datenbank würde den Verkauf und die Zirkulation von Waffen kontrollieren.

Die Tradition, dass der Schweizer Soldat sein Sturmgewehr nach Dienstende nach Hause nehmen kann, würde zwar fortgeführt. Aber nur, wenn der Armeeangehörige einem Verein beiträtt und regelmässige Schiessübungen abhielte.

Die Gegner sprechen von nutzlosem «Bürokratenmonstrum», «Entwaffnung» des Schweizer Bürgers. Ihre Kampf-Schlagzeile: Man wolle als Schütze oder Jäger nicht in einen Topf mit Terroristen geworfen werden. SVP-Politiker drohen mit einem Referendum gegen das Schengen-Abkommen.

Das sieht die Linke anders. Auch unabhängig vom EU-Waffengesetz fordert SP-Nationalrätin Chantal Galladé schärfere Bestimmungen. «222 Schusswaffentote in der Schweiz (im Jahr 2012) sind zu viel», sagte die Sicherheitspolitikerin dem Blick, und lancierte eine parlamentarische Initiative, die etwa einen Bedürfnisnachweis einfordert. Im Jahr 2014 verzeichnete die Schweiz 195 Schusswaffentote (davon 187 Suizide).

Wer sich gegen das verschärfte EU-Waffenrecht wehrt, muss sich angesichts von Terror- und Suizidtoten unangenehme Fragen stellen lassen. Woher hatten die Nazi-Terroristen der NSU die Pistole, mit der sie ihre Morde verübten? Antwort: Aus der Schweiz. Sind 200 Schusswaffensuizide pro Jahr in der Schweiz nicht genug? Warum soll es nicht zumutbar sein, als Waffenbesitzer einem Verein beizutreten? Wenn die EU die Waffen besser kontrolliert, wo werden Terroristen und Verbrecher wohl dann auf Einkaufstour gehen?