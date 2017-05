Nordkorea droht mit neuem Test von Atombombe

Ein weiterer Test einer Atombombe soll die USA abschrecken, militärisch gegen Nordkorea vorzugehen. (Keystone)

Nordkorea hat mit einem neuen Atomtest gedroht. Pjöngjang sei zu einem neuen Test «zu jeder Zeit und an jedem Ort» bereit, erklärte ein Sprecher des nordkoreanischen Aussenministeriums am Montag in Pjöngjang. Nordkorea sei «vollkommen bereit, auf jegliche Option der USA zu reagieren», sagte er.

Erst am Samstag hatte Nordkorea eine ballistische Rakete abgefeuert, das Geschoss explodierte jedoch kurz nach dem Start in der Luft. Das südkoreanische Verteidigungsministerium erklärte, der Raketentest sei offenbar fehlgeschlagen, das Geschoss sei nur «wenige Minuten» Richtung Nordosten geflogen. Das US-Militär teilte mit, die Rakete habe nordkoreanisches Gebiet nicht verlassen.

Seit 2006 hat Nordkorea nach eigenen Angaben fünf Atomwaffentests vorgenommen, davon zwei im vergangenen Jahr. Zugleich arbeitet die Führung in Pjöngjang an der Entwicklung von Langstreckenraketen, mit denen atomare Sprengköpfe bis in die USA getragen werden könnten.

Militärübung abgeschlossen

Die Spannungen zwischen Nordkorea und den USA hatten zuletzt stark zugenommen. Es wird befürchtet, dass Pjöngjang einen weiteren Test einer Atombombe oder Langstreckenrakete vornehmen könnte.

US-Präsident Donald Trump warnte wiederum bereits wiederholt, die USA würden notfalls im Alleingang gegen Nordkorea vorgehen. Militärische Massnahmen schloss er dabei nicht aus. Am Sonntag endete ein gemeinsames Militärmanöver, an dem 20’000 Südkoreaner und 10’000 US-Soldaten beteiligt waren.

Am Samstag traf der US-Flugzeugträger ‹USS Carl Vinson› vor der koreanischen Halbinsel ein. Die US-Botschaft in Seoul bestätigte am Montag, dass sich CIA-Direktor Mike Pompeo in Seoul aufhielt. Laut südkoreanischen Presseberichten waren Gespräche mit südkoreanischen Geheimdienstverantwortlichen geplant.

Trump hält sich bedeckt

Trump äusserte sich in einem Interview mit dem Sender CBS ausführlich zum Konflikt mit Nordkorea. Über einen erneuten Atomwaffentest Nordkoreas «wäre ich nicht froh», sagte Trump.

Auf die Frage, ob er im Fall eines neuerlichen Atomtests eine militärische Reaktion in Betracht ziehe, antwortete der US-Präsident: «Ich weiss es nicht. Ich meine, wir werden sehen.» Für ihn sei es «ein Schachspiel – ich möchte nicht, dass jemand weiss, was ich denke».

Der US-Präsident bezeichnete den jüngsten Raketenabschuss durch Nordkorea als eine Respektlosigkeit gegenüber China. Mit dem Test habe Nordkorea «die Wünsche Chinas und seines hoch geschätzten Präsidenten nicht respektiert». Trump hatte den chinesischen Präsidenten Xi Jinping Anfang April auf seinem Luxusdomizil Mar-a-Lago in Florida empfangen. (sda)