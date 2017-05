Lernfahrer (25) mit 156 km/h geblitzt

Das Motorrad und der Lernfahrausweis wurden dem Motorradfahrer sofort entzogen. (Keystone)

Am Sonntagnachmittag erwischte die Aargauer Polizei einen 25-jährigen Lernfahrer ausserorts mit 150 Stundenkilometern auf dem Tacho. Das Motorrad des Schnellfahrers wurde eingezogen und ein Strafverfahren eröffnet.

Die Polizeibeamten erwischten den 25-Jährigen mittels Lasermessgerät auf Hauptstrasse zwischen Muri und Geltwil. Als die Messung 156 km/h ergab, hielten die Beamten den Lernfahrer sofort an. Auf der Strecke sind nur 80 km/h erlaubt. Der Lernfahrer raste knapp doppelt so schnell an der Messung vorbei – präzise mit 71 km/h (netto).

Als Konsequenz konfiszierten die Polizisten das Motorrad und den Lernfahrausweis, den er erst seit drei Wochen besass, an Ort und Stellen. Dazu wurde ein Strafverfahren eröffnet.