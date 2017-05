Kurze Filme – lange Nacht!

Eine lange Nacht voller Kurzfilme erwartet die Besucher der Kurzfilmnacht im kult.kino atelier Basel. (Archivbild: kurzfilmnacht.ch)

Die Kurzfilmnacht tourt seit März durch die Schweiz. Am Freitag, 5. Mai gastiert sie auf ihrer Tour im kult.kino atelier in Basel. Und es wird eine lange Nacht! Vier abwechslungsreiche Kurzfilmprogramme werden durch eine Vorpremiere eröffnet. Die Filmemacherin Florine Leoni stellt ihren Film ‹Aysha Kevin Michele› dem Publikum persönlich vor.

Das besondere Kinoerlebnis startet am Donnerstag, 5. Mai um 20:45 Uhr. Es findet zeitlich versetzt in allen drei Sälen des kult.kino ateliers statt. Ein Highlight: Die Baslerin Florine Leoni eröffnet die Filmnacht mit ihrem Film ‹Aysha Kevin Michele›. Darin begleitet Leoni die jugendlichen Protagonisten nicht bloss, sondern interagiert mit ihnen. Die Kamera lenkt das Geschehen und animiert zur Aktion. Den Jugendlichen wird Raum geboten, sich anders zu entfalten und zu experimentieren. Florine Leoni, der Kameramann Aurelio Buchwalder sowie die Therapeutin Christine Indermühle sind an der Kurzfilmnacht anwesend, um den Film persönlich vorzustellen.

Vielseitiges Programm

Nach dem Eröffnungsfilm folgt das Programm ‹SWISS SHORTS – Neue Kurzfilme aus der Schweiz›. Nationale Lieblinge wie ‹Digital Immigrants› oder ‹Analysis Paralysis› sowie internationale Hits wie ‹Bon Voyage› werden gezeigt.

Der Trailer zu ‹Digital Immigrants›:

Der Trailer zum Film ‹Bon Voyage›:

Weiter wird Juliette Klinkes Kurzfilm ‹Les Dauphines› gezeigt. Dieser feierte seine Premiere am Filmfestival in Locarno:

12 Europäische Filme

Die drei thematischen Programme setzen auf Aktualität. Gezeigt werden 12 Europäische Filme, die in den letzten zwei Jahren an internationalen Filmfestivals für Diskussionen sorgten.

Vier kurze Filme beleuchten unter dem Titel ‹FAMILY TIES – Ein Bund fürs Leben› aus verschiedenen Perspektiven, wie stark dieser Familienbund sein kann und wie mühsam die eigene Familie sein kann.

So zum Beispiel der Film ‹Import›, der im in Cannes seine Premiere feierte. Der Film erzählt von einer bosnischen Immigrantenfamilie, die sich in den Absurditäten des Alltags einer holländischen Kleinstadt verstrickt:

Auch einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Kurzfilme der letzten Jahre, ‹Die Badewanne›, wird an der Kurzfilmnacht gezeigt. Darin versuchen drei Brüder ein Foto aus ihrer Kindheit nachzustellen – und geraten sich dabei heftig in die Haare:

Das Highlight des Programms ist aber wohl der norwegische Kurzfilm ‹Small Talk›. Dieser entlarvt mit trockenem Humor die Oberflächlichkeit hinter einer scheinbar perfekten Familienidylle:

Poetik im Alltag

‹C’EST LA VIE – Kleine Geschichten aus Frankreich› zeigt französische Kurzfilme von jungen Filmemachern, die das Poetische im Alltäglichen suchen. Schmunzeln und Lachen vorprogrammiert! Gérard Depardieu beweist im Auftaktfilm, dass er sich auch als einsamer Babysitter gut macht.

Und in ‹Goût Bacon› entdeckt eine Gruppe Jugendlicher, dass die wahre Liebe nach Speck-Chips schmeckt:

Zudem springt in der Kurzfilmkomödie ‹Le plombier› ein flämischer Synchronsprecher als Ersatz in einem französischen Porno ein…

Geschlechterrollen und Sexualität

‹THIS GIRL IS ON FIRE – Sex bleibt Nebensache›:Hier werfen drei junge Regisseurinnen einen frischen Blick auf die weibliche Sexualität – dabei stellen sie Geschlechterrollen komplett auf den Kopf.

Der Film ‹Dreamlands› ist eine fiebrige Geschichte über Jugend, Freiheit, Liebe und Sexualität und der Animationsfilm ‹Pussy› ist erotisch, ein wenig schlüpfrig, gleichzeitig aber auch witzig. Diese Kombi hat dem Film weltweit über 40 Einladungen an Kurz- und Animationsfilmfestivals beschert.

Den Abschluss der Kurzfilmnacht macht die schwedische Highschool-Komödie ‹Girls & Boys›. Auch hier trifft man umgekehrte Geschlechterrollen an. In dieser Welt erleben die Zuschauer die pubertären Verstrickungen der ersten Liebe aus einer ganz neuen Perspektive. Ein erheiternder Film, der gleichzeitig auch zum Nachdenken über festgefahrene Klischees einlädt.

Der Trailer zum ‹Girls & Boys›:

Tickets für die Kurzfilmnacht in Basel sind online und an der Abendkasse des kult.kino erhältlich.