Fantasy Basel verzeichnet 43’000 Besucher

Das Rheinknie wurde über drei Tage wieder zum Mekka der Cosplayer. (Keystone)

Publikumsansturm bei der Fantasy Basel: Das dreitägige Festival für Film-, Game-, Comic-, Cosplay- und Mangafans verzeichnete 43'000 Besucherinnen und Besucher.

Dies teilten die Organisatoren am Montag mit. Austragungsort war die Messe Basel, wo in drei Hallen in einer eigentlichen Traumwelt eine Fläche von über 50’000 Quadratmetern bespielt wurde. Die 2015 erstmals durchgeführte Fantasy Basel gehört zu den grössten Events ihrer Art in der deutschsprachigen Schweiz.

1/16 Muriel als Weeping Angel aus der TV-Serie ‹Doctor Who› (Bild: Telebasel)

2/16 Mercy (Romina) aus ‹Overwatch› und Morgana (Noemi) aus ‹League Of Legends›. (Bild: Telebasel)

3/16 Demon Hunter aus ‹World of Warcraft› dargestellt von Mayu alias NineFoxTails. (Bild:Telebasel)

4/16 Timo und Elio als Sith Lords (Eigenkreationen) der alten Republik (Star Wars). (Bild: Telebasel)

5/16 Team Skull aus Pokémon Sonne & Mond. (Bild: Telebasel)

6/16 Soldier 76 (Bastian) aus Overwatch gemeinsam mit Tina (Jessica) und Louise (Sabrina) aus Bob's Burgers. (Bild: Telebasel)

7/16 Kissa Soltan (VS Cosplay, eigener Charakter) und Rey (Jessica) aus Star Wars. (Bild: Telebasel)

8/16 Akame (Fabienne) aus ‹Akame Ga Kill› und Rory (Demi) aus ‹Gate›. (Bild: Telebasel)

9/16 Bumblebee aus ‹Transformers›. (Bild: Telebasel)

10/16 Pascal mit einer Eigenkreation. (Bild: Telebasel)

11/16 Andi und Dede alias ‹Art of Waaagh› mit Eigenkreationen. (Bild: Telebasel)

12/16 Enie Cosplay als Alice und der verrückte Hutmacher. (Bild: Telebasel)

13/16 Popstar Ahri (Dominique) und Bittersweet Lulu (Nadja) aus dem Videospiel ‹League Of Legends›. (Bild: Telebasel)

14/16 Zwei Furrys. (Bild: Telebasel)

15/16 Deadstroke (Daniel) aus ‹Batman›, Cyrill in einem Crossplay aus Captain Phasma und dem Imperator aus ‹Star Wars› und Jack Cooper (Arsene) aus ‹Titanfall 2›. (Bild: Telebasel)

16/16 Fierce Deity Link (Electrum Angel) und ein königlicher Ritter (Timothée) aus ‹The Legend Of Zelda: Majora's Mask›. (Bild: Telebasel)































Zu den Highlights zählten die Auftritte diverser Stargäste aus Film, TV und Gaming. Für Aufsehen sorgten auch dieses Mal verkleidete Besucherinnen und Besucher, die als Cosplayer Figuren aus Filmen oder Spielen darstellten. (sda)